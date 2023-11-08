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【美股期貨】長債息再企4.6厘　道指期貨跌38點　觀望鮑威爾發言

股市 15:44 2023/11/08

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美股動態不斷更新

美滙及美長債息回升，美國10年期債息再企4.6厘。美股期貨於亞洲時段回吐，道指期貨跌38點，納指期貨跌0.2%。今日美國數據有MBA抵押貸款申請，另外，多位儲局官員將會發表講話，其中焦點為主席鮑威爾的發言。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即睇美股收市：

【15：36】道指期貨跌38點，報34114點，納指期貨跌0.2%，報15271點，標指期貨跌5點，報4372點。

【15：30】【股神巴菲特】巴郡據報擬再發日圓債　瑞穗、美銀將協助銷售

【15：25】【芯片大戰】台積電德國合資廠獲批　三歐企可持3成股份

【15：20】【美國國債】美債年率化利息支出預估已逾1萬億美元　明年或迎來新拋售潮

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

====以下為11月7日美股市況====

中國公布出口數據疲弱，引起環球投資者的憂慮，反映全球需求有放緩迹象，經濟衰退風險升溫，美長債息跌穿4.6厘，油價挫4%。市場風險胃納下降，美股靠穩，截至本港今晨5時（即收市），道指升56點，報34152點；標指升12點，報4378點；納指升121點或0.9%，報13639點。

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美10年債息跌1.86%，報4.579厘，美滙指數則升0.32%，報105.55，紐約期油挫4.19%，報77.43美元；布蘭特期油跌4.03%，報81.75美元。

主管銀行監管事務的聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）強調，央行將履行應對通脹的承諾，確保通脹回落至2%目標。

巴爾重申，儲局關注加密穩定幣對金融體系構成的潛在衝擊，私人資金流入與美元掛鈎的加密穩定幣，可能導致金融體系變得不穩定 ； 監管機構應完善其監管機制，確保加密穩定幣受到合適的規管，這有賴國會授權。

巴爾稱，聯儲局仍在審視建立數字美元的可能性，暫未有下一步行動。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，經濟開始放緩，就業市場正趨向更好的平衡，聯儲局首要任務仍是降低通脹，只要在這方面取得進展，其後唯一問題便是當局要將高利率維持多久。並指長債息率如保持在較高水平，很可能相當於收緊政策。

明尼阿波利斯儲行行長卡什卡利（Neel Kashkari）同意通脹開始放緩，但現在宣布戰勝通脹仍為時過早，必要時會採取更多行動；並指貨幣政策過度緊縮風險若做得不夠，擔心通脹可能會捲土重來。

瑞銀集團董事長Colm Kelleher表示，下一場全球金融危機有可能發生在非銀行的金融中介機構身上，因這些公司目前佔全球金融資產緣約一半，認為這些影子銀行業的情況確實令人擔憂，或引發一場信託危機。

滙豐策略師Alastair Pinder表示，如果聯儲局能夠讓經濟實現軟著陸，股市就能有顯著的上行空間。聯儲局前幾次貨幣政策轉向、經濟避免硬著陸時，從聯儲局首次暫停加息到開始降息後的6個月內，標普500指數平均上漲了22%。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】8號波開市　真係一部電腦就得？

即市走勢︰

【23：20】數據欠佳風險胃納下降 油價跌逾2% 道指微升 納指升0.5%

【21：50】【美國經濟數據】美國9月貿易逆差擴大至615億美元　多於預期

【21：50】【儲局官員】古爾斯比：聯儲局不會預先判斷利率　長債息升相當於收緊政策

【20：50】【大行看法】滙豐：若聯儲局調整貨幣政策　全球股市明年或有雙位數升幅

【18：50】美期向下 道指期貨跌72點、納指期貨跌33點

【17：51】【中東機遇】沙特阿美第三季按年減少23%至326億美元、勝預期　自由現金流大減55%

【17：40】【儲局官員】卡什卡利：通脹壓力有緩解跡象　需要觀察數據避免政策緊縮不足

【16：56】【富途FUTU】富途推高息「現金寶」搶客　回報率高見9.7厘　上限2萬港元

【15：41】【金融峰會】任志剛：國際金融系統發展可能走向兩極化　香港要為此做好準備

【15：05】【瑞銀業績】瑞銀第3季蝕7.85億美元、自2017年以來首錄虧損　受累整合瑞信相關成本

【12：49】【新股IPO】SHEIN擬赴美上市　據報尋求IPO估值最多900億美元

【12：39】道指期貨跌80點，報34084點，標指期貨跌10點，報4374點，納指期貨跌24點，報15207點。

【12：39】【澳洲加息】澳洲加息0.25厘　利率升至12年高位　澳元不升反跌

【11：59】【美股焦點｜WE】WeWork申請破產保護

【11：49】【金融峰會】高盛CEO：資本市場今年下半年有少許復甦　料明年有較多具建設性的市場借貸

【11：18】【遊戲巨企】年初與網易分手　動視暴雪總裁暗示將重返中國內地市場

【11：04】【金融峰會】瑞銀：3月金融危機凸顯資本並非最重要　金融機構的經營模式及融資方式才是關鍵

【09：01】【美股走勢】摩通Marko Kolanovic︰美股「膝跳式」反彈不會持續　「壞消息就是好消息」空間正收窄

【08：13】【美股焦點】花旗據報擬在幾大業務部門裁員一成

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？

====以下為11月6日美股市況====

美股踏入冬令時間首日走勢牛皮，反覆靠穩 ； 投資者憧憬聯儲局加息周期结束，惟仍須觀察聯儲局官員的講話，包括主席鮑威爾的發言。

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截至本港今晨5時，道指報34095點，升34點；標指報4365點，升0.18%；納指報13518點，升0.3%。美債息升穿4.6厘，暫報4.655厘，美滙指數靠穩，暫報105.25水平。

聯儲局理事庫克（Lisa Cook）認為，目前聯邦基金利率具有足夠的限制性，期望現時的貨幣政策，足以令通脹回落至2%的局方目標。她稱，美國長債息近期向上，但沒有驅動市場對長債息的預期升溫。

高盛報告顯示，對沖基金上周以兩年來最快速度買入美國股票，創2021年12月以來規模最大的5日買盤，空頭匆忙平倉；投機客看好科技股和非必需消費股票。

隨著債息回落，美股近期持續反彈，但貝萊德研究部門主管Jean Boivin表示，縱使股市在年底反彈，也可能是稍縱即逝，因為股市沒有充分反映出利率在高位維持更長時間的前景。但他預期利率憧憬一旦完成，2024年的環境將會更好。但他補充，若事實證明自己判斷錯誤，即經濟成長出現實質性回升或利率持續回落，則該行會轉而對股市變得更加樂觀。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股入冬令時間延遲一小時開市　聚焦多位儲局官員講話（附數據表）

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即市走勢︰

【23：10】美股牛皮 道指跌14點 納指升0.2%

【22：38】道指升幅收窄至44點

【22：30】美債息重上4.6厘 道指升89點，納指升0.3%

【18：25】美股步入冬令時間 道指期貨靠穩升27點

【16：55】【比亞迪1211】股神戰友芒格：巴郡買比亞迪全因王傳福　「他能做任何事，是一個天生的工程師」

【16：38】【走資中國】大摩：全球基金10月再拋售中港股票逾240億元

【12：36】道指期貨升28點，報34165點，標指期貨升2點，報4378點，納指期貨升5點，報15183點。

【11：53】【美股焦點︱中概股】鬥魚CEO陳少傑傳被查　失聯近三周

【11：23】【私募基金】黑石集團：從資產配置角度來看　印度和日本將成明年亞洲最活躍市場

【09：37】【大行看法】摩根資管Lee Spelman：現水平債息不會衝擊股市　美股升勢料由「美股7雄」擴至其他行業

【08：01】【人工智能】馬斯克推聊天機器人Grok　具「一點智慧」、「叛逆的性格」

【07：30】美股上周五向上，美國10月就業增長放緩、失業率上升，進一步強化聯儲局加息周期可能已經結束的市場預期。美滙及美債息回落，10年期債息一度跌破4.5厘。道指一度升324點，最終升222點，報34061點；標指升40點，報4358點；納指升184點或1.38%，報13478點。反映中國概念股表現的金龍指數收市升2.99%。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指漲222點 納指升1.4% 長債息守4.5厘 中概股抽高近3%

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
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