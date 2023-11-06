  • 28°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】美股步入冬令時間　道指期貨靠穩升27點（不斷更新）

股市 18:26 2023/11/06

分享：

分享：

美股動態不斷更新

隨著債息回落，美股近期持續反彈，但貝萊德研究部門主管Jean Boivin表示，縱使股市在年底反彈，也可能是稍縱即逝，因為股市沒有充分反映出利率在高位維持更長時間的前景。但他預期利率憧憬一旦完成，2024年的環境將會更好。但他補充，若事實證明自己判斷錯誤，即經濟成長出現實質性回升或利率持續回
落，則該行會轉而對股市變得更加樂觀。

美滙指數回落，暫報104.92，失守105關；美債息靠穩，暫報4.58厘。

美股入冬令時間，將會在本港時間10時30分才開市，美股期貨周一盤前靠穩，道指期貨升27點，納指期貨升40點或0.3%。美國今日未有重要數據公布，本周焦點方面，市場聚焦儲局官員講話，包括主席鮑威爾的發言。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股入冬令時間延遲一小時開市　聚焦多位儲局官員講話（附數據表）

點擊圖片放大

即市走勢︰

【18：25】美股步入冬令時間 道指期貨靠穩升27點

【16：55】【比亞迪1211】股神戰友芒格：巴郡買比亞迪全因王傳福　「他能做任何事，是一個天生的工程師」

【16：38】【走資中國】大摩：全球基金10月再拋售中港股票逾240億元

【12：36】道指期貨升28點，報34165點，標指期貨升2點，報4378點，納指期貨升5點，報15183點。

【11：53】【美股焦點︱中概股】鬥魚CEO陳少傑傳被查　失聯近三周

【11：23】【私募基金】黑石集團：從資產配置角度來看　印度和日本將成明年亞洲最活躍市場

【09：37】【大行看法】摩根資管Lee Spelman：現水平債息不會衝擊股市　美股升勢料由「美股7雄」擴至其他行業

【08：01】【人工智能】馬斯克推聊天機器人Grok　具「一點智慧」、「叛逆的性格」

【07：30】美股上周五向上，美國10月就業增長放緩、失業率上升，進一步強化聯儲局加息周期可能已經結束的市場預期。美滙及美債息回落，10年期債息一度跌破4.5厘。道指一度升324點，最終升222點，報34061點；標指升40點，報4358點；納指升184點或1.38%，報13478點。反映中國概念股表現的金龍指數收市升2.99%。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指漲222點 納指升1.4% 長債息守4.5厘 中概股抽高近3%

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水全日吸資逾8億　大手吸騰訊美團沽中移動中海油　恒指夜期升20點重上萬八關（不斷更新）

下一篇文章

【大酒店45】香港半島酒店第三季平均房租升至6603元　惟出租率按季跌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款