【美股收市】長債息跌穿4.6厘　道指跌40點　納指升0.1%　英特爾受壓跌逾2%

美債息稍回軟，美股先升後跌，道指一度漲100點，中段轉挫150點, 尾市三大指數個別發展。美債息失守4.6厘關，暫報4.5151厘, 2年期債息守4.9厘, 暫報4.9362厘；美滙指數靠穩，暫報105.54。

本港時間今晨5時, 道指跌40點或0.1%, 報34112點, 納指升10點或0.1%, 報13650點, 標指升4點或0.1%, 報4382點。

亞馬遜(美: AMZN)計劃裁減旗下音樂服務部門Amazon Music一批僱員，未有提及受影響具體人數，亞馬遜股價跌0.4%, 英特爾(美: INTC)亦收跌逾2%。

投資界對美債息是否值得吸納各有看法，新加坡政府投資公司（GIC）執行長林昭傑認為，市場已經很長時間沒有看到美國10年期通脹保值國債息率在2.5%這左右，因此現時非常有吸引力，是一個買入美債的機會，並在實際上對其他資產類別構成了巨大競爭。

聯儲局理事庫克(Lisa Cook)稱，地緣衝突升溫可能損害美國經濟增長步伐，影響商品價格及信貸環境，當局要密切注視事態發展。

美國銀行行政總裁莫伊尼漢(Brian Moynihan)認為，美國經濟可望軟着陸，只是明年中開始呈現顯著放緩 ; 消費開支與商業貸款需求則轉弱，美銀內部數據反映，10月消費者開支增長放緩到4%至4.5%，增幅只有今年初的一半。

較早時, 美國聯儲局主席鮑威爾在慶祝聯儲局研究與統計部成立100周年的會議上致開幕詞時, 敦促聯儲局經濟學家在預測方法上要靈活, 他指央行必須要願意跳出那種傳統上用於預測經濟的複雜數學模擬。知識上的嚴謹必須與靈活性和敏捷性相結合。即使用最先進的模型，在相對平靜的時期，經濟表現也經常出乎人們的意料。經濟是靈活和充滿活力的，有時會受到無法預測的衝擊，例如全球金融危機或大流行病，這種時候作預測必須跳出模型來思考。不過隨後他沒有在講話中, 對貨幣政策或經濟前景發表評論。

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即市走勢：

【05：03】禮來製藥收漲3.2%，減肥藥獲得美國FDA批准，公司股價創收市歷史新高。

【05：01】美股三大指數收市漲跌不一，標普500指數漲0.1%，納指漲0.08%，道指跌0.12%。大型科技股多數上漲，英偉達漲超1%，NETFLIX、微軟、谷歌、Meta小幅上漲；英特爾跌逾2%，特斯拉及亞馬遜小幅下跌。

【05：01】熱門中概股普遍下跌，小鵬汽車跌超5%，富途控股、唯品會跌超2%，京東、理想汽車跌超1%，阿里巴巴、百度小幅下跌。騰訊音樂、嗶哩嗶哩漲超1%，愛奇藝、網易、蔚來小幅上漲。

【04：03】藥廠禮來高管：Zepbound減肥藥將在感恩節後不久上市。

【03：38】紐約12月黃金期貨收跌15.70美元，跌幅0.80%，報1957.80美元/盎司。

【03：33】紐約12月原油期貨收跌2.04美元，跌幅2.64%，報75.33美元/桶。

【03：13】紐約12月黃金期貨結算價收跌0.8%，報1957.8美元/盎司。

【02：40】美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯並未置評FOMC利率政策前景。

【02：30】加拿大央行會議發佈10月25日政策會議的紀要：部分官員認為，有必要加息以實現2%通脹目標。

【02：13】OpenAI創始人Sam Altman：新功能的使用人數超出了預期，短期內ChatGPT服務可能不穩定。

【02：02】谷歌：生成式人工智能在超過120個新的國家和地區擴展使用。

【01：58】通用汽車旗下Cruise的CEO Kyle Vogt確認，公司即將裁員。

【01：56】紐約原油失守75美元關，為7月20日來新低，跌2.55%；布蘭特原油跌2.54%，現報79.29美元/桶。

【01：36】穆迪：隨著高利率通過信貸渠道傳導到實體經濟，全球經濟增長將在2024年放緩。由於2024年需求放緩，通脹將繼續降溫，而各國央行將維持緊縮的政策立場。

【00：51】AI初創公司Anthropic將採用谷歌公司的雲TPU V5E晶片，以支持自家的AI模型。

【00：30】歐股收市個別發展, 德股升0.5%, 法股升0.7%, 英股跌0.1%, 泛歐STOXX 600指數升0.3%

【00：20】美國30年期國債收益率跌至4.662厘，創9月29日以來新低，跌6.7個基點。10年期美債收益率跌5.3個基點，刷新日低至4.52厘下方。

【00：15】美國銀行：美元恐怕會在2024年貶值，但金融條件、聯儲局利率政策預期、全球風險情緒等關鍵不確定性，可能會在2023年12月份利好美元。

【00：03】前歐洲央行行長德拉吉：幾乎確定歐元區年底前將陷入衰退。

【23：59】布蘭特原油失守80美元/桶，為7月21日來新低，跌幅1.68%。

【23：30】美國克利夫蘭聯儲銀行開始尋找新任主席和CEO，現任主席梅斯特將於2024年6月任期屆滿。

【22：30】長債息跌穿4.6厘 道指升47點 納指升0.1%

【19：10】長債息再企4.6厘 道指期貨跌38點 觀望鮑威爾發言

【17：29】【儲局官員】沃勒：經濟在勞動力供需間逐漸平衡 但美債息上升對央行而言是一場「地震」

【16：49】【adidas】Adidas SAMBA復古鞋大熱撐起第3季業績 秋冬系列獲零售商看好

【16：27】【金融峰會】信宸資本CEO：跨企望尋助駕馭中國市場合作伙伴 內地企業家繼承人選擇有限帶來業務機會

【15：36】道指期貨跌38點，報34114點，納指期貨跌0.2%，報15271點，標指期貨跌5點，報4372點。

【15：30】【股神巴菲特】巴郡據報擬再發日圓債 瑞穗、美銀將協助銷售

【15：25】【芯片大戰】台積電德國合資廠獲批 三歐企可持3成股份

【15：20】【美國國債】美債年率化利息支出預估已逾1萬億美元 明年或迎來新拋售潮

====以下為11月7日美股市況====

中國公布出口數據疲弱，引起環球投資者的憂慮，反映全球需求有放緩迹象，經濟衰退風險升溫，美長債息跌穿4.6厘，油價挫4%。市場風險胃納下降，美股靠穩，截至本港今晨5時（即收市），道指升56點，報34152點；標指升12點，報4378點；納指升121點或0.9%，報13639點。

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美10年債息跌1.86%，報4.579厘，美滙指數則升0.32%，報105.55，紐約期油挫4.19%，報77.43美元；布蘭特期油跌4.03%，報81.75美元。

主管銀行監管事務的聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）強調，央行將履行應對通脹的承諾，確保通脹回落至2%目標。

巴爾重申，儲局關注加密穩定幣對金融體系構成的潛在衝擊，私人資金流入與美元掛鈎的加密穩定幣，可能導致金融體系變得不穩定 ； 監管機構應完善其監管機制，確保加密穩定幣受到合適的規管，這有賴國會授權。

巴爾稱，聯儲局仍在審視建立數字美元的可能性，暫未有下一步行動。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，經濟開始放緩，就業市場正趨向更好的平衡，聯儲局首要任務仍是降低通脹，只要在這方面取得進展，其後唯一問題便是當局要將高利率維持多久。並指長債息率如保持在較高水平，很可能相當於收緊政策。

明尼阿波利斯儲行行長卡什卡利（Neel Kashkari）同意通脹開始放緩，但現在宣布戰勝通脹仍為時過早，必要時會採取更多行動；並指貨幣政策過度緊縮風險若做得不夠，擔心通脹可能會捲土重來。

瑞銀集團董事長Colm Kelleher表示，下一場全球金融危機有可能發生在非銀行的金融中介機構身上，因這些公司目前佔全球金融資產緣約一半，認為這些影子銀行業的情況確實令人擔憂，或引發一場信託危機。

滙豐策略師Alastair Pinder表示，如果聯儲局能夠讓經濟實現軟著陸，股市就能有顯著的上行空間。聯儲局前幾次貨幣政策轉向、經濟避免硬著陸時，從聯儲局首次暫停加息到開始降息後的6個月內，標普500指數平均上漲了22%。

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即市走勢︰

【23：20】數據欠佳風險胃納下降 油價跌逾2% 道指微升 納指升0.5%

【21：50】【美國經濟數據】美國9月貿易逆差擴大至615億美元 多於預期

【21：50】【儲局官員】古爾斯比：聯儲局不會預先判斷利率 長債息升相當於收緊政策

【20：50】【大行看法】滙豐：若聯儲局調整貨幣政策 全球股市明年或有雙位數升幅

【18：50】美期向下 道指期貨跌72點、納指期貨跌33點

【17：51】【中東機遇】沙特阿美第三季按年減少23%至326億美元、勝預期 自由現金流大減55%

【17：40】【儲局官員】卡什卡利：通脹壓力有緩解跡象 需要觀察數據避免政策緊縮不足

【16：56】【富途FUTU】富途推高息「現金寶」搶客 回報率高見9.7厘 上限2萬港元

【15：41】【金融峰會】任志剛：國際金融系統發展可能走向兩極化 香港要為此做好準備

【15：05】【瑞銀業績】瑞銀第3季蝕7.85億美元、自2017年以來首錄虧損 受累整合瑞信相關成本

【12：49】【新股IPO】SHEIN擬赴美上市 據報尋求IPO估值最多900億美元

【12：39】道指期貨跌80點，報34084點，標指期貨跌10點，報4374點，納指期貨跌24點，報15207點。

【12：39】【澳洲加息】澳洲加息0.25厘 利率升至12年高位 澳元不升反跌

【11：59】【美股焦點｜WE】WeWork申請破產保護

【11：49】【金融峰會】高盛CEO：資本市場今年下半年有少許復甦 料明年有較多具建設性的市場借貸

【11：18】【遊戲巨企】年初與網易分手 動視暴雪總裁暗示將重返中國內地市場

【11：04】【金融峰會】瑞銀：3月金融危機凸顯資本並非最重要 金融機構的經營模式及融資方式才是關鍵

【09：01】【美股走勢】摩通Marko Kolanovic︰美股「膝跳式」反彈不會持續 「壞消息就是好消息」空間正收窄

【08：13】【美股焦點】花旗據報擬在幾大業務部門裁員一成

====以下為11月6日美股市況====

美股踏入冬令時間首日走勢牛皮，反覆靠穩 ； 投資者憧憬聯儲局加息周期结束，惟仍須觀察聯儲局官員的講話，包括主席鮑威爾的發言。

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截至本港今晨5時，道指報34095點，升34點；標指報4365點，升0.18%；納指報13518點，升0.3%。美債息升穿4.6厘，暫報4.655厘，美滙指數靠穩，暫報105.25水平。

聯儲局理事庫克（Lisa Cook）認為，目前聯邦基金利率具有足夠的限制性，期望現時的貨幣政策，足以令通脹回落至2%的局方目標。她稱，美國長債息近期向上，但沒有驅動市場對長債息的預期升溫。

高盛報告顯示，對沖基金上周以兩年來最快速度買入美國股票，創2021年12月以來規模最大的5日買盤，空頭匆忙平倉；投機客看好科技股和非必需消費股票。

隨著債息回落，美股近期持續反彈，但貝萊德研究部門主管Jean Boivin表示，縱使股市在年底反彈，也可能是稍縱即逝，因為股市沒有充分反映出利率在高位維持更長時間的前景。但他預期利率憧憬一旦完成，2024年的環境將會更好。但他補充，若事實證明自己判斷錯誤，即經濟成長出現實質性回升或利率持續回落，則該行會轉而對股市變得更加樂觀。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股入冬令時間延遲一小時開市 聚焦多位儲局官員講話（附數據表）

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即市走勢︰

【23：10】美股牛皮 道指跌14點 納指升0.2%

【22：38】道指升幅收窄至44點

【22：30】美債息重上4.6厘 道指升89點，納指升0.3%

【18：25】美股步入冬令時間 道指期貨靠穩升27點

【16：55】【比亞迪1211】股神戰友芒格：巴郡買比亞迪全因王傳福 「他能做任何事，是一個天生的工程師」

【16：38】【走資中國】大摩：全球基金10月再拋售中港股票逾240億元

【12：36】道指期貨升28點，報34165點，標指期貨升2點，報4378點，納指期貨升5點，報15183點。

【11：53】【美股焦點︱中概股】鬥魚CEO陳少傑傳被查 失聯近三周

【11：23】【私募基金】黑石集團：從資產配置角度來看 印度和日本將成明年亞洲最活躍市場

【09：37】【大行看法】摩根資管Lee Spelman：現水平債息不會衝擊股市 美股升勢料由「美股7雄」擴至其他行業

【08：01】【人工智能】馬斯克推聊天機器人Grok 具「一點智慧」、「叛逆的性格」

【07：30】美股上周五向上，美國10月就業增長放緩、失業率上升，進一步強化聯儲局加息周期可能已經結束的市場預期。美滙及美債息回落，10年期債息一度跌破4.5厘。道指一度升324點，最終升222點，報34061點；標指升40點，報4358點；納指升184點或1.38%，報13478點。反映中國概念股表現的金龍指數收市升2.99%。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指漲222點 納指升1.4% 長債息守4.5厘 中概股抽高近3%

責任編輯︰梁浩碩