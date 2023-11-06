【防範詐騙】Visa香港《支付安全路線圖》　更新支付安全四大範疇

▲ Visa今（6日）宣佈為香港發布更新版《支付安全路線圖》，Visa亞太區首席風險主管康寧漢（Joe Cunningham）日前接受本報專訪表示，加强公眾教育推廣也是未來重任之一，期望能「Empower Consumer」（賦權消費者），讓他們加深了解如何保障支付安全。

面對層出不窮的電子支付欺詐風險，增強支付生態系統安全及持續更新防範詐騙的策略，均十分重要。Visa今（6日）宣佈，為香港發布更新版《支付安全路線圖》，更新當中的支付安全四大範疇，助進一步加強預防詐騙及消費者教育。

Visa亞太區首席風險主管康寧漢（Joe Cunningham）日前接受本報專訪表示，《支付安全路線圖》持續支援不同市場建構更安全的支付生態，並提供清晰藍圖，當中涵蓋亦了一系列與支付安全相關的措施、實踐範例和專業見解。

為應對持續不斷的電子支付欺詐風險，他認為，加强公眾教育推廣也是未來重任之一，期望能「Empower Consumer」（賦權消費者），讓他們加深了解如何保障支付安全。例如早前就與奧運獎牌得主何詩蓓合作，推出一系列宣傳短片；另外，Visa亦會保持與政府、金融機構、商戶和技術供應商等夥伴合作，應對新興威脅和及早防範欺詐犯罪份子。

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支付生態中不斷出現複雜且影響經濟、企業和消費者的詐騙手法，Visa指，據其今年6月發布的全球《半年度威脅報告》顯示，今年3月的勒索軟件攻擊比同年2月顯著增加91%，按年增加62%。列舉攻擊 （enumeration attacks）亦相較六個月前，增加40%；消費者詐騙的數量和種類也有明顯增長。而這些全球趨勢同時與香港當前的支付詐騙環境，呈現吻合情況。

因此，Visa亦應對有關支付安全的承諾，更新《支付安全路線圖》以防範日益增加的詐騙風險，更新的四大範疇主要包括：

確保數據安全：確保所有機構符合支付卡產業資料安全標準（Payment Card Industry Data Security Standard，簡稱PCI DSS），同時 提倡減少對一次性密碼短訊（SMS One-Time Password，簡稱SMS OTP）進行身份驗證的過度依賴

降低數據價值：鼓勵所有使用綁卡支付（Card-on-File，簡稱COF）的商戶採用代幣化技術，降低敏感數據的價值並提高購物過程的整體安全性

善用數據：鼓勵採用EMV 3-D Secure方案（即讓商家與發卡銀行實時互通交易相關的數據，包括支付渠道及支付記錄），提升電子商貿交易安全， 同時要求使用建基風險因素的驗證法（Risk-Based Authentication，簡稱RBA）實現無縫支付身份驗證

賦權消費者：Visa與銀行夥伴合作，確保有強而有力的交易提示和相關控制措施，讓消費者能夠同時透過自身力量保障支付安全；以及透過與奧運獎牌得主何詩蓓的合作短片系列加强公眾教育推廣，在官方Facebook，Instagram和YouTube頻道分階段發布，藉其影響力向消費者宣傳支付安全的重要性。

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Visa又表示，在過去五年，已在全球投資700億港元，以加強網絡安全和打擊欺詐行為。另擁有超過1,000名專家，全天候保護Visa網絡免受惡意軟件、零時差攻擊和內部系統性威脅。據透露，由2023年1月至6月，Visa已應對近2,000宗詐騙案事故，阻止逾5,300萬筆涉嫌詐騙的交易，涉及總金額超過2,500億港元。

記者：張寶燕

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