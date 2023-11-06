中東衝突恐釀全球經濟衰退 兩大華爾街巨頭警告

中東地區局勢持續緊張，以巴戰事可能擴大成區域戰爭。兩位華爾街專家預測，中東的軍事衝突或為未來全球經濟衰退埋下伏線。

【以巴戰爭】布林肯訪約旦河西岸及伊拉克 阿巴斯促停火 【下一頁】

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）行政總裁芬克（Larry Fink）周日（5日）受訪表示，地緣政治危機影響生活各個層面，現時全球風險增加而希望下降，使消費或開支減少，長遠而言形成衰退。

芬克指出，如果全球風險持續上升，歐洲及美國出現衰退的可能性亦會隨之增加。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）同日的訪問中表示，以巴及俄烏戰爭的「威力」難以預計及彼為驚人。他指現時的地緣政治危機影響全球未來最重要的事物—自由﹑民主﹑糧食﹑能源及移民。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認 烏將領稱陷僵局俄佔上風 【下一頁】

戴蒙早前警告，以巴戰爭為全球數十年來面臨最危險的時刻，衝突潛在升級風險可能對能源價格﹑食物成本﹑國際貿易及外文聯繫形成深遠影響。

《經濟學人》（The Economist）亦曾撰文警告，全球依賴中東地區的石油供應，以巴戰事因此可能衝擊全球經濟，憂慮能源價格上升恐怕觸發環球經濟衰退。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培