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【業績｜保險股】保誠首三季新業務利潤21.4億美元　按年增加37%

股市 12:30 2023/11/06

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【業績｜保險股】保誠首三季新業務利潤21.4億美元　按年增加37%

保誠 （02378） 公布首三季業績。按固定匯率基準計，保誠今年首9個月新業務利潤增加37%（實質匯率則升34%）至21.4億（美元，下同），新業務總計利潤率49%。單計第三季，保誠新業務利潤升48%（實質匯率則升45%），繼續反映集團多市場、多渠道策略的實力。保誠半日升3.8%，報86.65元。

年度保費等值銷售額增加40%（實質匯率則升36%）至44.2億元。主要受本港市場帶動，內地旅客及本地客戶的銷售額均較去年同期有所增加。

集團執行總裁華康堯表示，首9個月得益於集團在分銷方面的實力，以及市場、產品及渠道方面的多元化業務佈局，當中，亞洲及非洲十五個壽險市場的新業務利潤錄得雙位數增長。

亞洲消費者需求保持穩定，而本地客戶及內地訪港旅客對儲蓄和健康及保障產品的需求不減。與此同時，集團於東盟的若干業務錄得新業務利潤雙位數增長。內地方面，產品及銀行保險分銷監管方面的業界變化，加上集團積極採取主動措施提升產品多元化，對銷售造成一定影響，但這些變化預期有利本地行業發展，有助進一步發揮保險的功能， 滿足客戶需要，並帶動客戶對長期儲蓄和健康及保障產品的持續需求。

集團表示，展望未來形勢仍具挑戰性，但在多市場增長引擎的支持下，新業務動力得以延續至第四季度。

【藍籌業績︱1299】友邦第三季新業務價值按固定匯率計升35%至9.9億美元　歷來第三季最高、股價升逾4%

【泰加停牌】泰加保險：不會繼續將阿聯酋子公司注入集團　吳宇辭任主席

責任編輯︰梁浩碩

港股 保誠（02378）
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