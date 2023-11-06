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【以巴戰爭】布林肯訪約旦河西岸及伊拉克 阿巴斯促停火

環球政治 12:21 2023/11/06

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日（5日）訪問約旦河西岸，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會晤，阿巴斯再度呼籲停火。布林肯其後再到伊拉克，譴責伊朗及與其結盟的民兵組織勿利用加沙危機襲擊美方人員。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認 烏將領稱陷僵局俄佔上風 【下一頁】

布林肯穿過以色列的邊境管制站，在約旦河西岸重鎮拉馬拉（Ramallah）與阿巴斯會晤約一小時。

阿巴斯會上要求立即停火，並允許援助進入加沙。他又重申巴人渴望建國，加沙為巴方建國不可分割的一部分。布林肯回應指，美國致力實現巴勒斯坦人建立巴勒斯坦國的合法願望。

美國國務院公布會議內容，指布林肯和阿巴斯討論怎樣恢復約旦河西岸平靜與穩定，包括需制止針對巴勒斯坦人的極端主義暴力行為，並追究相關人士的責任。

而巴勒斯坦駐英大使Husam Zomlot不滿美國未承諾促成停火，稱巴方需要看到美國扮演誠實的調解者角色，而非採納以方說法。

【以巴戰爭】加沙被一分為二 內塔尼亞胡再拒停火 【下一頁】

布林肯轉訪伊拉克首都巴格達期間表示，巴勒斯坦人的觀點、聲音和願望，需成為有關加沙（Gaza）未來的對話核心。

他與伊拉克總理蘇達尼（Mohammed al-Sidani）會晤，並坐直升機前往美國大使館建築群。

駐伊拉克美軍早前遭到襲擊，布林肯表明完全不可接受，來自與伊朗結盟民兵的攻擊或威脅，美方將採取一切必要措施來保護人民。

他更警告，任何人不要試圖利用加沙危機威脅美方人員。

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責任編輯：鄭錦玲

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