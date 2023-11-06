▲ 【百度9888】王雲鵬據報晉升百度智能駕駛事業群負責人

有內媒指，百度 （09888） 發布內部郵件，宣布新一輪管理層晉升及輪崗，包括百度副總裁、自動駕駛事業部總經理王雲鵬晉升為集團副總裁，並擔任百度智能駕駛事業群（IDG）負責人，向CEO匯報。而IDG前業務負責人、百度資深副總裁李震宇將輪崗CEO助理及集團科技倫理委員會主席，向CEO匯報。

百度表示，希望王雲鵬帶領IDG繼續奮鬥，結合百度在AI領域的深度積累與多年布局，打造運力平台，加速商業化落地。王雲鵬於2012年4月加入百度，自2018年2月至今擔任自動駕駛事業部負責人，報道指，王雲鵬也是近年來百度管理層中又一位自己培養出的、既懂技術又懂產品的高級管理層。他為技術背景出身，具有多年領先科技公司的產品研發和管理經驗，擁有20多項自動駕駛方向專利。

此前，王雲鵬曾帶領團隊建立並開放全球最大自動駕駛和車路協同應用測試基地「北京Apollo Park」，組織研發百度第六代量產無人車Apollo RT6，並且建設百度旗下自動駕駛出行服務平台蘿卜快跑。目前，蘿卜快跑已是全球最大自動駕駛出行服務商，累計提供超過400萬次載客服務，全無人車隊已駛入武漢、重慶、北京、上海、深圳等城市多個區域。

相關文章：

【人工智能AI】百度發布文心大模型4.0 李彥宏：AI原生應用可開啟無限的創新空間

【文心一言】百度：未來不用再燒錢做大模型、應燒腦做應用 百度文庫成內部黑馬

編輯：李哲毅