▲ 【美股焦點︱中概股】鬥魚CEO陳少傑傳被查 失聯近三周

直播平台鬥魚（美：DOYU）創始人、首席執行官陳少傑傳受查近日失聯。在「雪球」擁有過萬名粉絲的知名用戶「逍遙投資筆記」指上周四收到傳言，陳少傑被查，失聯近3周。陳少傑最近一次出現在公眾視野，是8月14日出席第二季財報分析師電話會議。

「逍遙投資筆記」未有明說陳少傑遭查原因，不過表示「從鬥魚的情況來看，遠沒有必要走到那一步」，「最終他選擇了歧路」。文章又指騰訊作為大股東，沒有披露有關消息長達三周，且公司治理失職，認為騰訊應介入鬥魚運營，給鬥魚股東一個交代。

今年5月，中央網信辦公布針對鬥魚平台存在的色情、低俗等嚴重生態問題，國家互聯網信息辦公室指導湖北省互聯網信息辦公室派出工作組，進駐鬥魚平台展開為期1個月的集中整改督導。

鬥魚由騰訊 （00700） 持有37%控股，陳少傑持股17%，排第二。

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責任編輯︰梁浩碩