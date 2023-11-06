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【大行看法】「長勝將軍」劉國傑歎今年被市況難倒　「今年投資中國有難處，因為樣樣都好似唔係好得」

股市 15:34 2023/11/06

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【大行看法】「長勝將軍」劉國傑歎今年被市況難倒　「今年投資中國有難處，因為樣樣都好似唔係好得」

中港股市今年跑輸大市，一向採取逆向思維，傾向在市場恐慌時買入的「長勝將軍」劉國傑亦被市況難倒，故近日不斷反省，找出錯誤。他坦言，基金過去一直在股市跌時買入更多股票，但面對內地經濟下行，市場情緒悲觀，「嘗試做多些操作，某程度反而更差」。

首域盈信資產管理（FSSA）管理合夥人劉國傑接受本報訪問時認為，很難猜測股市的頂部或底部，只能計算機會率及值博率，但現時不少股份展現吸引力，股市的值博率相對不錯。

對今年基金表現感到失望

劉國傑表示，市場由撤銷防疫措施時的興奮，到經濟復甦力度較預期弱時期待政府出招，但當政府推出救市措施時，市場卻毫無反應，「今年投資中國有難處，因為樣樣都好似唔係好得」，直言對今年基金表現感到失望。

他指，自己經歷過不同周期，包括亞洲金融風暴、科網泡沫、雷曼金融危機，過去都見到市場會有些「避風港」，例如亞洲金融風暴時，中國出口開始起飛，故中國出口股做得不錯，但「最近一至兩年真係無地方避」。

高息環境下　市場避險情緒提高

「以前股市跌時，基金做得不錯，但今年無再出現，今年升的公司，基金一般沒有持有，如滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 、中石油 （00857） 等，部分上升的股份屬於受制裁企業，我們作為國際投資者就不能揸，而且今年愈多人揸的股票就跌得最多，如招行 （03968） 及李寧 （02331） 。」

「現在與兩年前的分別，就是銀行定存有息，零息時，市盈率100倍都不貴，但當銀行利息有5厘，20倍都不是平。」他稱，高息環境時，大家的避險情緒都會提高，笑言最好的投資是美元定存，目前人民幣正在貶值，所以「外國投資者覺得除非必要，我不會買（中資股）」。

專訪全文可見【下一頁】

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