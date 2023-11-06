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【私募基金】黑石集團：從資產配置角度來看　印度和日本將成明年亞洲最活躍市場

股市 11:23 2023/11/06

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【私募基金】黑石集團：從資產配置角度來看　印度和日本將成明年亞洲最活躍市場

彭博報道，全球最大私募基金黑石集團（Blackstone）私募股模投資主管Joe Baratta表示，從資產配置角度來看，印度和日本將成為明年亞洲最活躍的市場。Joe Baratta指，印度的經濟增長最高，而且擁有最活躍的股市，日本則是一個有趣的市場，當地經濟似乎與世界其他地方脫勾。

黑石集團近期收購了兩家印度連鎖醫院的股權，但過去兩年在日本的私募股權交易一直相對平靜。「日本一直都相當吸引，即使日本央行政策的變化，或預示著利率趨升，但融資成本對黑石集團來說，佔比並不高。」

對3億美元以上交易持開放態度

Baratta表示，黑石集團對於在日本進行3億至20億美元以上的交易持開放態度，涉及行業包括資訊科技（IT）、醫療保健及消費等，目前正籌劃與消費及工業領域相關的交易。

過去兩年日圓兌每美元累跌兩成，他稱，目前來看，或許在某個時段進行投資，會較不投資更好。黑石集團上季純利下跌12%。

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編輯：陳韻妍

美股 基金 日圓 私募基金 日本 印度 日本央行
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