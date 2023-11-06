【WhatsApp AI】WhatsApp AI貼圖出事　生成持搶兒童圖像

▲ WhatsApp輸入與以色列、巴勒斯坦相關的關鍵字後，會生成涉及暴力內容貼圖。

人工智能（AI）成潮流後，不少人在娛樂層面加入AI，以其為噱頭。WhatsApp早前推出了AI貼圖生成功能，用户只需輸入關鍵字，便能生成個人化貼圖。但據英國《衛報》近日發現，輸入與以色列、巴勒斯坦相關的關鍵字後，會生成涉及暴力內容貼圖，包括生兒童持搶貼圖。

報道指，不同用户所獲得的結果會有不同，惟《衛報》以「巴勒斯坦穆斯林男孩」為關鍵字時，WhatsApp便生成了4張兒圖貼圖，其中一名男孩手持類似AK-47的槍支。而在輸入「巴勒斯坦」及「巴勒斯坦人」後，軟件亦生成了角色持槍的貼圖。然而，在測試過程中，輸入「以色列」、「以色列軍隊」或「以色列國防軍」時，並無出現槍械相關的貼圖，貼圖更大部分帶有微笑。

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知情人士表示，Meta內部已有員工匯報了問題，及將其嚴重性升級。此次並非WhatsApp AI貼圖首次出現問題，一個月前，軟件亦曾生成了暴力和粗俗貼圖，包括兒童兵。Meta發言人Kevin McAlister以電郵回覆外媒《The Verge》指，公司正在解決相關問題，及後將接納更多用戶意見並改進功能。

責任編輯：歐朗欣

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