【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認 烏將領稱陷僵局俄佔上風

烏克蘭軍方總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）上周指，俄烏戰爭已陷僵局難有突破，俄方正佔上風。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）否認上述説法，稱烏克蘭必須繼續戰爭。

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扎盧日內上周三（1日）接受《經濟學人》（The Economist）專訪，表示正如第一次世界大戰的情況，目前科技水準發展至讓他們陷入僵局的程度，或不會取得深入而出色的突破。

他指戰爭已進入消耗戰階段，除非技術上有突破，否則雙方都不會取得太大進展。而基於數量優勢，俄羅斯正慢慢佔據上風。

扎盧日內稱他低估了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）犧牲士兵的意願，指俄軍最少已折損15萬兵力。

他形容俄羅斯為封建國家，人命是最不值錢的資源，相較之下烏方將人視為最寶貴資源。他承認長期戰鬥會使烏克蘭處於不利位置，俄羅斯則能重建軍事力量而獲益。

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但澤連斯基周末反駁扎盧日內的説法，指人們雖已疲憊不堪，但戰爭未陷入僵局。他形容俄羅斯持續發動空襲，而烏方關心軍隊。

他承認戰爭已進入第21個月，基輔當局的反攻尚未取得任何重大勝利。但他表示烏軍別無他選，只能繼續奮力戰鬥，並需要西方盟國更多支援，尤其是防空力量。

烏克蘭總統辦公室副幕僚長Ihor Zhovkva也譴責扎盧日內，指如觸及前線詳情及可能發生的事，只會讓侵略者的工作變得更容易。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）上周也否認扎盧日內的説法，指俄烏戰爭尚未陷入僵局。

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責任編輯：鄭錦玲