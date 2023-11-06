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【以巴戰爭】加沙被一分為二 內塔尼亞胡再拒停火

環球政治 11:00 2023/11/06

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以色列軍方周日（5日）表示，已把加走廊地區（Gaza Strip）一分為二，並將加沙城（Gaza city）包圍，指戰爭進入重要階段。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）再次表明，拒絕現時停火。

【以巴戰爭】聯合國：150萬加沙人流離失所 4成死者為兒童 【下一頁】

軍方發言人海軍少將哈加里（Daniel Hagari）表示，加沙已分為南北兩個地區。同日加沙地區衛生部門指出，以軍轟炸中部兩個難民營，導致最少53人死亡，數十人受傷。戰爭至今已有超過9,700人喪生，當中逾4,000人為兒童。

以色列媒體報稱，以軍已包圍加沙城，估計48小時內將會入城，加沙北部亦被指在晚上傳出強烈爆炸。以軍表明，將持續攻擊激進武裝組織哈馬斯（Hamas）。

巴勒斯坦電訊供應商Paltel確認，加沙通訊再次被切斷，更難傳送新階段軍事行動詳情。今次為加沙自戰爭後3度被中斷與外界聯繫，首次長達36小時，第2次則維持數小時。

【以巴戰爭】以軍再空襲加沙難民營 哈馬斯指最少38死 【下一頁】

內塔尼亞胡重申，要求全數被哈馬斯擄走人質安全獲釋，才可能出現停火。他亦強調，以方將持續攻擊直至哈馬斯被摧毀。

以軍前國家安全委員會副主席Itamar Yaar表示，以軍被要求「專業」地完成任務，避免造成任何傷亡。Yaar指出，今次以軍行動不再面臨過往的時間壓力。

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責任編輯：吳漢培

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