【內房危機】萬科與金融機構開會　大股東深圳地鐵否認有意減持　深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對

▲ 【內房危機】萬科與金融機構開會 深圳國資委：萬科具備足夠安全性、如遇極端情況將助其積極應對

萬科 （02202） 今日下午透過線上會議方式，統一與金融機構交流經營情況及近期二級市場債券價格波動事宜。會議現場，深圳市國資委表示，萬科具備足夠的安全性，沒有財務風險、管理風險，是深圳國資體系重要成員。如有需要或遭遇極端情況，有充分信心、足夠的資金資源和工具，透過一切可能的市場化、法製化手段幫助萬科積極應對。

萬科股價升7.3%，收報8.14元。

近期市傳萬科大股東深圳地鐵計劃減持萬科股份，深圳地鐵董事長辛傑表示，「我聲明，將長期持有萬科股份。沒有任何減持想法及行為，外界傳播的信息是別有用心的」。他又指，「萬科的背後是我們，背後是深圳國資，我們將擇機購買萬科公開債 。」

據了解，深圳市國資委相關領導、深圳地鐵董事長辛杰和萬科董事會主席鬱亮、總裁祝九勝、萬科副總裁兼財務負責人韓慧華等將參加會議。報道指，會議時間擬為1.5小時，會透過騰訊會議方式進行。

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責任編輯︰梁浩碩