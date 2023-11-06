中大企業可持續發展指數 煤氣公司榮膺四項榜首

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）奪得香港中文大學「企業可持續發展指數」四個項目的排名第一，包括「全球企業可持續發展指數(亞太區)」、「大中華企業可持續發展指數」、「大灣區企業可持續發展指數」及「香港企業可持續發展指數」。其中，煤氣公司更於中大首次編製的「全球企業可持續發展指數」榮登榜首。

▲ 煤氣公司榮獲中大「企業可持續發展指數」的四項榜首殊榮，將繼續把 ESG元素融入各項發展策略。

香港中文大學商學院商業可持續發展中心每年編製企業可持續發展指數，推動企業改進ESG管理，及表揚在可持續發展方面有卓越成就的企業。今年煤氣公司在有關指數中的多個項目均取得令人鼓舞的成績，包括在中大首辦的「全球企業可持續發展指數」裡，成為榜首企業。

此外，煤氣公司繼續於另外三項指數均穩居首位，分別為「大中華企業可持續發展指數」（連續第三年）、大灣區企業可持續發展指數（連續第四年）及香港企業可持續發展指數（連續第五年）。以上共四項指數，煤氣公司獲評級為「典範者」，代表公司把社會責任實務全面納入其業務模式，並有效平衡各持份者的需求，其循序漸進的CSR策略與實踐為其他公司樹立優良典範。

▲ 煤氣公司企業人力資源總監暨企業安全及環保總監林銘榮（左）從碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生手中接過第一屆全球企業可持續發展指數榜首的殊榮。

煤氣公司企業人力資源總監暨企業安全及環保總監林銘榮對公司獲此殊榮感到高興。他表示：「囊括多項第一，足證煤氣公司在可持續發展領域的領導地位和貢獻，也激勵我們未來不斷改進，持續提升表現。煤氣公司得以常青發展建基於優良的企業核心價值觀，這是我們與同事、客戶、持分者相處的行為準則。」作為領先的能源企業，大力發展清潔能源是可持續發展的關鍵。他續指，「煤氣公司透過建立安全健康的工作環境培育年輕一代，為僱員提供培訓成長機會，以發展多元技能和知識，讓僱員在公司於能源轉型下可盡展所長，為公司搭建可持續且具韌性的人才團隊。這不僅提升公司的營運效率及生產力，亦讓僱員和公司得到更大的共同利益，以達到可持續發展。」

▲ 煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤（中）代表公司，接受由香港中文大學商學院院長周林教授（左）及社會科學院院長趙志裕教授（右）頒發的大中華企業可持續發展指數、大灣區企業可持續發展指數及香港企業可持續發展指數三項榜首獎項。

▲ 煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤出席香港中文大學商業可持續發展研討會2023，分享公司ESG數據管理的經驗。

煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤出席香港中文大學商業可持續發展研討會 2023 上，分享了集團如何管理及完善 ESG 數據，楊松坤指出：「集團在董事會層面設立ESG委員會及跨部門的工作委員會，負責監督及協調ESG數據和強化披露，並聯合編製ESG數據手冊，製定採集流程，提升數據的標準化和和準確性。我們亦密切關注ESG最新趨勢，不斷完善ESG數據管理機制，務求在建立公開透明的溝通與披露渠道之餘，更能提前規劃滿足不同準則的要求，確保我們的ESG表現處於行業領先水準。」

展望未來，煤氣公司將繼續把 ESG 元素融入各項發展策略，與持份者合作推動能源轉型，並確保「公正轉型」，以公平公正的方式邁向低碳經濟。

(特約)