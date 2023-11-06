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【香港樓市】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」　「若供款者兩個月未還款　銀行或會要求提早還款」

股市 09:52 2023/11/06

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【香港樓市】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」　「若供款者兩個月未還款　銀行或會要求提早還款」

本港樓價從2021年高位至今已跌逾16%，坊間關注會否出現銀行「Call Loan潮」（銀行要求債務人提早還款），而金管局近日公布第三季末負資產按揭升至逾1.1萬宗，逼近去年底1.2萬宗的近19年高位。金管局總裁余偉文接受本報訪問時表示，不認為會出現銀行「Call Loan潮」，指早年金管局要求銀行審批按揭時限制按揭成數、申請人還要接受當年3厘的壓測，現時還款人還款能力頗好，沒甚麼徵兆顯示其可能違約，看不到銀行需要「Call Loan」原因。

余偉文根據第三季樓按統計調查結果，按揭貸款拖欠比率僅0.07%，雖較年初升0.01個百分點，但指已「細到無可再細」，負資產按揭貸款拖欠比率更只有0.02%。

大部分負資產個案屬按揭保險計劃

他指，大部分負資產個案屬按揭保險計劃，相關貸款人獲按揭前已通過更高要求，包括自住、有穩定工作，加上已通過當年3厘壓測，該水平壓測正好預示今日加息環境，故他們供款能力也很強。

他表示，難以展望按揭貸款拖欠比率今後走勢，稱視乎多項因素，其中樓市走勢難以估計，而另一因素是就業市場，目前本地失業率僅2.8%，「若大家有工做，經濟環境好些，自然拖欠比率沒那麼高，樓價即使跌，亦不一定會出現拖欠情況。」但他指，當銀行擔心供款者已失業，且有兩個月未能還款，銀行或會要求提早還款。

按揭對銀行來說是其中一個最好的資產

本地龍頭大行近月發表報告認為，明年上半年樓價將跌5%，對於會否引發同業判斷供款人屆時未能還款而要求提早還款，余偉文稱，不評論個別銀行預測，亦不需要介懷個別銀行看法，重申若供款人正常還款，看不到原因銀行會要求客戶提早還款。他又指，按揭對銀行來說是其中一個最好的資產，客戶正常還款，銀行角度來看是「搵緊錢」。

專訪全文【可見此】

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負資產會否被Call Loan？

記者：胡學能

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負資產會否被Call Loan？
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