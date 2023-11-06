▲ 【大行看法】摩根資管Lee Spelman：現水平債息不會衝擊股市 美股升勢料由「美股7雄」擴至其他行業

摩根資產管理美股主管Lee Spelman指，美十年債息雖已見5厘，但科技股仍向好，就像上世紀90年代般，科技股在高息下表現出眾，加上她預期美國經濟未必會步入衰退，相信美股未來升勢料由「美股7雄」，擴散至其他行業。

現水平利率 經濟環境更健康

Lee Spelman稱，過去40年美債息普遍維持於5至6厘水平，故現水平債息不會對股市構成重大影響，而今年「美股7雄」表現突出，部分原因與市場憂慮美國經濟可能步入衰退有關，因科技股與宏觀經濟關聯度低，故吸引資金湧入，「除非債息大幅上揚，才會增加美國經濟步入衰退的風險」。

「目前利率實際上只是回到上世紀90世代的正常化水平，過去15年的接近零息環境並不正常，假如利率於現水平徘徊或略為降低，經濟環境將更健康。」

「美股7雄」近日陷入調整，Lee Spelman稱，「美股7雄」在各自領域均佔有主導地位，相信有關情況會延續下去，直至出現新的顛覆者，惟在未來18至24個月看不到有關情況出現的可能。不過，她建議，投資者可將眼光擴闊至其他美股領域，例如擁有大量創新兼估值吸引的醫療保健股，因行業走勢相對落後。

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記者：陳韻妍