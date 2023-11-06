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【港股收市】美團升5%　蔚小理升7%至11%　恒指升302點重上50天綫、成交近1152億元（不斷更新）

股市 17:52 2023/11/06

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港股市況不斷更新

港股升約300點，重上50天綫，惟未企穩18000點。恒指高開249點，曾升最多373點，高見18037點，恒指升302點，收報17966點，成交1151.9億元。科指升4.1%，報4098點。美團 （03690） 升逾5%，騰訊 （00700） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。蔚小理升7%至11%，兩桶油跌3%，恒大 （03333） 升15%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
美團117.20+5.6+56-
騰訊312.60+3.3+4413
阿里巴巴84.85+2.4+3221
中石油5.06-3.4-65
中海油12.80-3.0-103
新地80.40-5.2-109

分析文章︰

【分析】蔚來裁員10%　對經營業務有何影響？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【17：34】【內房危機】萬科與金融機構開會　大股東深圳地鐵否認有意減持　深圳國資委：如遇極端情況將助萬科積極應對

【16：55】【比亞迪1211】股神戰友芒格：巴郡買比亞迪全因王傳福　「他能做任何事，是一個天生的工程師」

【16：38】【走資中國】大摩：全球基金10月再拋售中港股票逾240億元

【16：10】美團 （03690） 升逾5%，騰訊 （00700） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。蔚小理升7%至11%，兩桶油跌3%，恒大 （03333） 升15%，恒指升302點，收報17966點，成交1151.9億元。科指升4.1%，報4098點。

【16：00】恒指U盤前升296點，報17960點。

【15：46】恒大 （03333） 尾市升逾17%，高見0.26元。

【恒大危機】恒大高科技集團200億人幣股權被凍結　恒大地產再被強制執行4億人幣

【15：35】【大行看法】「長勝將軍」劉國傑歎今年被市況難倒　「今年投資中國有難處，因為樣樣都好似唔係好得」

【15：29】中芯國際 （00981） 將於本周公布業績，股價逆市跌1%，低見24.1元。

【15：20】【虛擬資產】證監會梁鳳儀：若滿足監管問題　考慮允散戶參與現貨加密貨幣ETF

【15：17】恒指尾市升近300點，報17958點，升291點。科指升3.9%，報4091點。

【15：02】滙豐 （00005） 尾市轉升1%，高見58.8元。

【14：51】港股於萬八關爭持，最新升約327點，報17991點，科指升4%，報4096點。

【14：37】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別跌逾3%，中石化 （00386） 跌0.7%。

【14：35】潤歌互動 （02422） 轉升逾6%，高見0.42元，今早曾挫17%低見0.325元。

【14：26】恒指最新升約266點，報17930點，科指升3.5%，報4075點。

【13：40】本港地產股普遍逆市向下，恒地 （00012） 跌0.5%，新地 （00016） 跌0.6%，新世界 （00017） 跌0.4%，信置 （00083） 升0.7%，長實 （01113） 升逾2%。

【13：27】WAC HOLDINGS （08619） 升逾74%，破頂高見0.18元。

【13：23】半新股鍋圈 （02517） 升逾8%，高見6.7元創上市後新高。

【13：19】煤炭股逆市向下，神華 （01088） 、兗礦能源 （01171） 跌3%，中煤能源 （01898） 跌逾2%。

【13：13】港交所 （00388） 午後升逾3%，高見295.4元。

【減印花稅】聯交所預計最早11月17日下調印花稅

【13：05】恒指午後初段升約322點，報17986點，科指升3.9%，報4091點。

【12：39】【盈喜盈警】進智公交料9月底止中期轉蝕1300萬　受累無抗疫補貼及小巴牌價下跌

【12：30】【業績｜保險股】保誠首三季新業務利潤21.4億美元　按年增加37%

【12：00】恒生指數半日升298點，報17962點，未企穩18000點，成交664億元。科指升3.7%，報4084點。美團 （03690） 升逾5%，阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 升近3%。蔚小理升6%至10%，內房股造好，恒大 （03333） 升逾14%，融創 （01918） 升9%，中資電訊股、三桶油逆市下跌，其中，中石油 （00857） 跌3%。

【11：14】【雙11】快手雙11消電家居行業GMV暫增長648%

【10：57】美團 （03690） 升幅擴至6%，高見117.8元。騰訊 （00700） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【10：57】【吉利175】極氪首款純電動轎車命名極氪007　11.17廣州車展亮相兼發售

【10：35】恒指升約350點，重上18000點關口，報18017點，升353點，科指升3.8%，報4088點。

【10：26】中資電訊股逆市下跌，中移動 （00941） 跌0.8%，聯通 （00762） 跌0.4%，中電信 （00728） 跌0.3%。

【10：21】中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 升逾4%，碧桂園 （02007） 升逾8%，雅居樂 （03383） 升9%，龍湖 （00960） 升逾5%，中國恒大 （03333） 升逾15%，融創 （01918） 升逾12%。

【10：20】萬科 （02202） 據報擬於下午與金融機構召開線上會議，交流萬科經營情況及近期萬科二級市場債券價格波動事宜，萬科股價升逾7%，高見8.22元。

【內房危機】萬科據報下午與金融機構開會　交流經營及近債券價格波動事宜

【10：14】美團 （03690） 升逾4%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%，小米 （01810） 升3%，破頂高見15.86元，京東 （09618） 升近4%。

【10：10】舜宇 （02382） 早段升逾7%，高見73.9元，暫為表現最好藍籌，東方海外 （00316） 逆市跌4%，藍籌中表現最差。

【10：07】潤歌互動 （02422） 逆市跌近14%，低見0.325元。

【10：05】一元宇宙 （01616） 達成復牌條件，復牌後股價乾升三成，高見0.199元。

【09：57】大市挑戰收復萬八關，早段高見17981點，最新報17949點，升285點，科指升3.6%，報4079點。

【09：54】【香港樓市】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」　「若供款者兩個月未還款　銀行或會要求提早還款」

【09：51】理想汽車 （02015） 最新升一成，高見155元，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 升7%。

【09：46】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升逾3%，永利 （01128） 升逾2%，美高梅 （02282） 升逾3%，澳博 （00880） 升逾4%，新濠 （00200） 升逾7%。

【09：45】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌近2%，中石化 （00386） 跌近1%。

【09：41】藥明生物 （02269） 早段升逾6%，高見51.2元。

【09：37】友邦 （01299） 股價再升4%，高見74.45元。友邦上周公布第三季業績，期內新業務價值按固定匯率計算升35%至9.9億美元，為集團歷來表現最佳第三季。

【09：34】蓮和醫療 （00928） 股價升34%，高見0.093元。蓮和醫療以每股0.06元配售最多3.084億股新股，集資最多1850萬元。配股作價比上日收市價0.069元折讓約13%。

【09：32】蔚小理開市後升幅擴大，其中以理想汽車 （02015） 表現最好，升8%，蔚來 （09866） 升7%，小鵬汽車 （09868） 升逾6%。

【09：31】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟。開市跌0.3%，低見58元。

【HSBC滙豐】平保曾於滙豐AGM反對重選杜嘉祺任董事等　滙豐：股東自5月後無再表達關注

【09：29】碧桂園 （02007） 股價高開近3%。

【內房危機】碧桂園首10個月累交付46萬套房

【09：21】ATM向上，美團 （03690） 升近3%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%、騰訊 （00700） 升逾2%，蔚小理升3%至近5%，恒指高開249點，開報17913點，重上50天綫（17764點），成交21.9億元。科指升2.2%，報4025點。

【電動車】蔚來董事長李斌據報發員工信　確認裁減10%職位

【09：13】期指開報17923點，升267點。

【09：13】迪諾斯環保 （01452） 短暫停牌，以待根據合併守則發出內幕消息公告。

【08：42】一元宇宙 （01616） 今早復牌。

【08：29】恒指黑期升172點，報17844點。

【08：20】【供股潮】潤歌互動折讓49%「2供1」集資1億元　收購電商解決方案商

【07：45】【Morning精點】巴郡第三季虧損128億美元、持現金破紀錄1570億美元︱港元3個月定存爆6.1厘超高息、符條件速賺7625元

【07：45】港股ADR收報17794點，升129點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.59元，較港收市價高0.39元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報306.39元，較港收市價高3.79元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.43元，較港收市價高0.58元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五向上，美國10月就業增長放緩、失業率上升，進一步強化聯儲局加息周期可能已經結束的市場預期。美滙及美債息回落，10年期債息一度跌破4.5厘。道指一度升324點，最終升222點，報34061點；標指升40點，報4358點；納指升184點或1.38%，報13478點。反映中國概念股表現的金龍指數收市升2.99%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升211點撲萬八　騰訊ADR再高港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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