【港股市況】騰訊ADR較港高開逾1%　恒指黑期升172點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五向上，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開129點，恒指料開報17794點，升129點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.59元，較港收市價高0.39元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報306.39元，較港收市價高3.79元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.43元，較港收市價高0.58元或0.7%。

分析文章︰

【分析】蔚來裁員10% 對經營業務有何影響？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：42】一元宇宙 （01616） 今早復牌。

【08：29】恒指黑期升172點，報17844點。

【08：20】【供股潮】潤歌互動折讓49%「2供1」集資1億元 收購電商解決方案商

【07：45】【Morning精點】巴郡第三季虧損128億美元、持現金破紀錄1570億美元︱港元3個月定存爆6.1厘超高息、符條件速賺7625元

【07：45】港股ADR收報17794點，升129點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.59元，較港收市價高0.39元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報306.39元，較港收市價高3.79元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.43元，較港收市價高0.58元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五向上，美國10月就業增長放緩、失業率上升，進一步強化聯儲局加息周期可能已經結束的市場預期。美滙及美債息回落，10年期債息一度跌破4.5厘。道指一度升324點，最終升222點，報34061點；標指升40點，報4358點；納指升184點或1.38%，報13478點。反映中國概念股表現的金龍指數收市升2.99%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升211點撲萬八 騰訊ADR再高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩