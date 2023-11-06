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【人工智能】馬斯克推聊天機器人Grok　具「一點智慧」、「叛逆的性格」

Hot Talk 08:01 2023/11/06

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【人工智能】馬斯克推聊天機器人Grok　具「一點智慧」、「叛逆的性格」

馬斯克（Elon Musk）的新人工智能（AI）企業xAI推出首個名為Grok的AI聊天機器人，定位為與OpenAI、Inflection、Anthropic 等公司競爭。xAI指，Grok應該具有「一點智慧」、「叛逆的性格」，並應該回答其他AI可能迴避的尖銳問題。

馬斯克在社交平台X（前稱Twitter）帖文，展示Grok對於如何逐步配製可卡因的回應，指Grok系統的設計帶有一點幽默感。

Grok還可存取X的數據，xAI表示，這將為其提供幫助。

Grok仍處於早期測試階段，僅向選定用戶開放。有興趣人士可註冊等候名單以獲使用機會。馬斯克表示，Grok將成為X Premium+功能，月費16美元。

xAI於7月成立，團隊成員包括 OpenAI、DeepMind等公司的前員工，公司仍在招聘多個職位。

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責任編輯︰梁浩碩

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