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【券商點睇】高可靠產品需求穩增 上海復旦布局新應用領域

股樓投資 11:33 2023/11/06

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光大證券表示，公司的高可靠產品FPGA和非揮發性存儲器保持穩定增長。FPGA晶片及其他產品方面，第三季實現收入3.25億元（人民幣，下同），按年增長38%。在FPGA國產化替代需求下，FPGA晶片及其他產品業務將在第四季維持較高增速。

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此外，非揮發存儲器方面，第三季實現收入2.68億元，按年增長17%，得益於公司持續豐富產品布局，提升產品性能，並拓展以車規為代表的新應用領域，看好第四季公司存儲器業務進一步放量。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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光大報告稱，公司當前估值處於較低位置，但由於消費品類需求暫未出現復甦迹象，下調評級至「增持」，考慮到FPGA晶片國產化替代推進，存儲器業務有望繼續放量，但民品需求低迷且價格承壓，拖累營收增長和盈利能力，下調2023至2025年的盈利預測。

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責任編輯：林衛

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