【券商點睇】一次性項目低於預期 大唐新能源估值近拐點

交銀國際表示，大唐新能源（01798）第三季盈利按年降46%至1.6億元（人民幣，下同），低於該行預期的2.1億元，當中主要差異在於聯營、合營公司由盈轉虧，不排除因減值調整所致，以及錄得0.37億元的信用減值。

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報告稱，目前該行維持公司2023至2025年新增風光裝機1.5吉瓦、2.2吉瓦和3吉瓦的預測，公司年初仍維持2025年新增裝機達40吉瓦的目標，相比該行預測2025年底近21吉瓦仍有較大距離，預計目前在風光裝機單位成本降低下，淨負債比率在2024至2025預計將下降至117%、111%。因此，公司仍有加快自建項目及進行收購的空間，這仍取決於公司能否獲得具合理回報率的項目。

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交銀國際指出，大唐新能源的估值近拐點，唯欠有力催化劑。同時，2022年因風機賠償款及減值回撥造成的盈利高基數影響亦開始減退，估計在目前自建風光裝機進展下仍可帶動2023至2025年間7%的年複合盈利增長。目前假設在明年3月全年業績公布前仍沒有新的催化劑帶動估值提升，維持目標價2.25港元及「中性」評級。

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責任編輯：林衛