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【券商點睇】兩廣市場壓力加大 華潤水泥受累均價下行

股樓投資 09:33 2023/11/06

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興證國際指出，華潤水泥（01313）首三季收入按年下降26.1%至178.9億元；純利下降61.3%至7.1億元。單看第三季計，收入按年下降29.2%至57.2億元，純利按年增長171.1%至8,925.5萬元。

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報告稱，需求疲軟，兩廣市場競爭加劇，均價大幅下行，行業較難盈利。7、8月為水泥傳統淡季，9月旺季不旺。全國水泥第三季產量按年下降7.6%，第三季公司水泥和熟料銷量按年下滑15.8%至1,906萬噸，自產自銷部分銷量下滑16.6%至1,806萬噸，廣東、廣西市場出貨量按年下滑15.7%、34.1%。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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該行認為，中國政府逆周期調節政策力度進一步加大，近期新增萬億特殊國債有望拉動基建投資有可觀改善；房地產新開工面積逐月走平，水泥需求有望止跌企穩，預計公司2023至2025收入變速為-24%、1.8%和1.7%；同期純利變幅為-54.3%、38.9%和34.8%，維持「買入」評級，目標價3.6元。

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責任編輯：林衛

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華潤水泥控股（01313） 目標價 買入 港股 中國
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