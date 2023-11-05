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【巨企消息】巴郡現金儲備創歷史新高 營業收入增四成

環球政經 04:38 2023/11/05

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股神巴菲特（Warren Buffett）的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，BRKA）在美國時間周六（5日）公布業績，第三季度營運收益激增，現金儲備創下1570億美元的歷史新高，營運收入總額為108億美元，較去年同期的77億美元增長40.6%。上季度投資虧損達235億美元，而去年同期為虧損104億美元。保險承保業務實現了24億美元的收益，而去年同季度則虧損11億美元。保險投資收入從去年同期的14億美元增至25億美元。

巴郡旗下的國家汽車保險（Geico）在去年第三季度實現了10.53億美元的承保利潤，大幅增長，而去年同期則虧損7.59億美元。

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間見下頁

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巴郡第三季度回購了約11億美元的股票，使今年前九個月的回購總額達到約70億美元。該公司的現金儲備從今年第二季度的1474億美元增至1572億美元

公司在海外的投資也取得了良好的回報。她數年前已經在日本的五大商社中買入了約5%的股份，當時的投資總額為67億美元。

今年，巴郡進一步加碼，將對每家公司的持股比例提高至平均8.5%以上，同時日本股市升至33年來的高點。

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撰文 : 龍瑞成

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