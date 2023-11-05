▲ 【CSR】電盈、香港電訊辦共創明「Teen」畢業典禮 姜濤現身獻唱爆咪嘴疑雲

人氣組合MIRROR成員姜濤上周六（4日）出席「共創明『Teen』畢業典禮」，獻唱了「Master Class」和「蒙著嘴說愛你」，但唱到《蒙着嘴說愛你》的尾段時，姜濤看似因無留意到有小朋友走出來而受驚，不停掩咀笑，並疑出現咪咀穿崩情況。

電訊盈科 （00008） 及香港電訊 （06823） 聯同富衛保險合力支持「共創明『Teen』計劃」，旗下150名員工成為義務友師，在過去一年與學員積極分享及交流人生經驗，其中五名友師表現突出，在上周六舉辧的「共創明『Teen』畢業典禮」上獲得嘉許。

▲ 【CSR】電盈、香港電訊辦共創明「Teen」畢業典禮 姜濤現身獻唱爆咪嘴疑雲（直播截圖）

集團旗下歌手姜濤更驚喜現身「共創明『Teen』畢業典禮」，獻唱了「Master Class」和「蒙著嘴說愛你」，並勉勵學員在求學路上勇敢嘗試、尋求突破。

不過，姜濤表演出現小插曲，唱到《蒙着嘴說愛你》尾段時，有4位小朋友上台，但姜濤疑未有發現，嚇到彈開兼說了一句：「你出咗嚟呀？」，其後姜濤未有再唱，只是不停地掩咀笑，然而，現場仍播放有姜濤聲音的音樂，有網民疑問是否咪嘴穿崩，或是播出聲音為「墊底聲」。

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編輯：李哲毅