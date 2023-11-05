▲ 【外圍一周前瞻】美股入冬令時間延遲一小時開市 聚焦多位儲局官員講話（附數據表）

美國踏入冬令時間，美股交易延遲一小時，周一（6日）將於晚上10時半開市。另外，美國聯儲局議息後，本周聚焦儲局官員講話，包括主席鮑威爾的發言。

本周發表講話的其他儲局官員包括理事庫克、理事沃勒、理事傑斐遜、理事巴爾、紐約聯儲銀行行長威廉斯、達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根，上述官員今年在FOMC均有投票權。

數據方面，留意失業救濟金人數，以及11月密西根大學市場氣氛初值。

美股上周造好，道指全周彈1643點或5.1%，上周五收報34061點，納指彈6.6%，收報13478點，標指升240點或5.9%，收報4358點。

美銀策略師Michael Hartnett認為，只要油價保持在100美元之下，以及美國10年期債息低於5厘，美股年底前將有望反彈。

本周美國重點數據 日期 項目 預測 前值 11月6日 業績：BioNTech ／ ／ 11月7日 業績：Uber、ebay ／ ／ 11月8日 業績：Roblox、 Disney、AMC ／ ／ 11月9日 首次申領失業救濟金人數 22萬 21.7萬 連續申領失業救濟金人數 183萬 181.8萬 業績：Sony ／ ／ 11月10日 11月密西根大學市場氣氛初值 63.5 63.8

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編輯：袁諾曦