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【外圍一周前瞻】美股入冬令時間延遲一小時開市　聚焦多位儲局官員講話（附數據表）

股市 21:39 2023/11/05

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【外圍一周前瞻】美股入冬令時間延遲一小時開市　聚焦多位儲局官員講話（附數據表）

美國踏入冬令時間，美股交易延遲一小時，周一（6日）將於晚上10時半開市。另外，美國聯儲局議息後，本周聚焦儲局官員講話，包括主席鮑威爾的發言。

本周發表講話的其他儲局官員包括理事庫克、理事沃勒、理事傑斐遜、理事巴爾、紐約聯儲銀行行長威廉斯、達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根，上述官員今年在FOMC均有投票權。

數據方面，留意失業救濟金人數，以及11月密西根大學市場氣氛初值。

美股上周造好，道指全周彈1643點或5.1%，上周五收報34061點，納指彈6.6%，收報13478點，標指升240點或5.9%，收報4358點。

美銀策略師Michael Hartnett認為，只要油價保持在100美元之下，以及美國10年期債息低於5厘，美股年底前將有望反彈。

本周美國重點數據
日期項目預測前值
11月6日業績：BioNTech
11月7日業績：Uber、ebay
11月8日業績：Roblox、 Disney、AMC
11月9日首次申領失業救濟金人數22萬21.7萬
連續申領失業救濟金人數183萬181.8萬
業績：Sony
11月10日11月密西根大學市場氣氛初值63.563.8

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