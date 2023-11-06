▲ 【分析】蔚來裁員10% 對經營業務有何影響？

蔚來 （09866） 裁員10%，對經營業務有何影響？其實是喜憂參半，競爭力與成本的取捨。

根據蔚來最近半年的業績數據顯示，仍處於經營虧損狀態，而且淨虧損持續擴大，上半年淨虧損108億元（人民幣，下同），去年全年虧損才144億元，反映逐年惡化的虧損，將以百億級計算。

蔚來縱使虧損，但業績報告仍顯示有毛利2.5億元，因為將研發支出，以及銷售及行政費用等拆開於毛利數據以外，上半年研發支出64億元。

至於銷售及行政開支，半年亦達53億元，按年增長23%。蔚來的解釋，是由於銷售及一般企業職能增加導致僱員薪酬開支增加近6億元，另外是廣告費及租金。

蔚來的僱員薪酬分兩條支出數目，研發部門的僱員薪酬歸入研發費用計算，上半年金額達45.5億元，銷售及行政費用的僱員薪酬26億元，總計為71.5億元，按10%比例計，半年削減7億元成本，相當於淨虧損的6.6%。

蔚來的江山，是30萬元以上的電動車，市佔率為40%，具體縮減的範圍仍未知，前提是確保3個品牌9款核心產品的如期上市。裁員對營運數字的利好，是立竿見影的，但未來勢將減少研發支出，以目前電動車競爭激列的情況，電動車減少研發或燒錢，對競爭力的影響，需要密切觀察。

【電動車】蔚來董事長李斌據報發員工信 確認裁減10%職位

記者：譚志偉