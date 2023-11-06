克羅地亞外長突吻德外長捱轟 辯稱熱情打招呼方式（有片）

歐盟上周四（2日）於德國柏林舉行外長會議，克羅地亞外長拉德曼（Gordan Grlic Radman）於合照環節突然親吻德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock），對方隨即「擰歪面」試圖避開其親吻。外界批評拉德曼的行為屬性騷擾，但他辯稱此為熱情打招呼的方式。

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65歲的拉德曼於拍照期間，伸手與42歲的貝爾伯克握手，並俯身試圖吻她的嘴唇。而貝爾伯克就很快「擰歪面」，使拉德曼的吻僅落在其臉頰。

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外媒指拍照環節結束後，貝爾伯克從拉德曼身邊退了一步，轉身與後方的人交談，而拉德曼的目光卻一直盯著她。

克羅地亞前總理科索爾（Jadranka Kosor）發文不點名批評拉德曼，指粗暴地親吻一名女性也是暴力行為。

克羅地亞著名女權人士Rada Boric抨擊拉德曼的舉動非常不恰當，指熱情問候不適用於外交人物往來，指貝爾伯克顯然對如此親密的舉動感到驚訝。

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拉德曼則回應指，他不知道問題出在哪裡，指他與其餘國家的外長總是熱情地互相打招呼，並指這是對待同儕的熱情和人性化態度。

貝爾伯克沒有公開評論事件，不過德媒引述消息人士指拉德曼在拍照時遲到，也沒有向她打招呼，不過這個吻只是一種笨拙的快速問候方式。

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責任編輯：鄭錦玲