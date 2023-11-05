▲ 【資金流向】港股有望技術反彈 環球大行為何長綫仍極悲觀？

環球股市氣氛好轉，港股亦有望技術反彈，不過，縱使短綫有交易機會，外資大行長遠對中國經濟仍悲觀，彭博報道指，大多數認為中國經濟已出現結構性轉變，增長放慢，加上成熟經濟體的刻意競爭，轉向高端生產將更為困難，電動車及電池成為激烈競爭的最前綫。

木星資產管理：除貶值外 可做的不多

木星資產管理亞洲收入基金基金經埋Jason Pidcock預期，短期會出現反彈，但不會以可持續的方式持續。他指，除了將貨幣貶值之外，不認為政府可以採取很多措施來刺激經濟。「但可能遭到其他國家提高關稅來報復。」

「政府過去指定動作是刺激基建，但現在的困境是，道路以及機場已超出國家所需。刺激基建可能短期創造更多食完零食後的興奮，但這不是真正可提高經濟的生產力，以持續提供經濟增長。」

他續指，中國經濟過去10年跑贏全球平均水平時，中國股市常常陷入困境，因此，當各界均認為經濟增長持續放緩時，股市就更為艱難。

貝萊德： 中國不再是亞洲增長的動力來源

貝萊德亞太區投資策略主管Thomas Taw亦認為，未來幾個月可能會出現戰術性交易機會，但長綫重倉中國仍難以判斷。

他指出，投資者視中國更多為短炒交易的市場，多於是長期重倉的市場，因為預期未來數年增長放慢。「中國不再是亞洲增長的動力來源，動力已轉至印度、印尼或馬來西亞。」

他續指，短期的機會將根據人民銀行拯救經濟的措施，分析顯示，人行仍做得不夠。

T. Rowe Price：提供逆向投資機會

T. Rowe Price 國際股票首席投資總監Justin Thomson指出，最好的投資是在你感到最不舒服的時候進行的，這原則在中國市場亦適用。他指出，雖然一些客戶因地緣政治、宏觀和監管風險而要求將中國排除在投資組合之外，但這種負面情緒提供了逆向投資機會。

他認為，圍繞中國房地產行業的問題是結構性的，而非週期性的，會給經濟蒙上很長的陰影，這意味著增長率將低於前幾十年。儘管如此，投資者不應犯下將經濟成長與股市回報混為一談的錯誤。許多產業供應鏈的水準意味中國仍將是許多跨國公司首選的製造基地，其在電池技術和電動車方面的領先地位表明汽車產業具有走向全球的潛力。

他指出，由於估值仍然較低，且市場情緒達到極限，投資者的興趣將像過去周期一樣回歸中國。

富達國際：未來幾年企業審慎樂觀

富達國際全球多元資產收益基金投資組合經理George Efstathopoulos指出，一旦可重新獲利，離開中國的投資者就會回來，不過，他對未來幾年的企業表現審慎樂觀。

他指出，中國曾經是低端產品製造中心，現時是電池及電動車，投資機會正在轉變。其他重要的關注點，是如何釋放家庭過多的儲蓄，以刺激消費相關收入的可持續復甦。一旦發生這個情況，就會引致投資者重回中國，當估值仍是非常便宜。

摩根大通：中國增長速度放慢

摩根大通環球研究主管Joyce Chang表示，中國幾年前被納入主要指數，以吸引被動投資是重要的里程碑，但中國現在已不是投資主流，一半資金已經流走。

她指出，這不是一個周期性現象，對許多投資者來說也是一個結構性故事，「今年我們認為在救市措施下，中國將超過5%增長目標，但預期增長速度在未來10年回落至3%左右。」

在中國投資會面臨美國當局的審查，以及其他成熟國家的工業政策的競爭，將成為一個問題。她指出，假如基金經理、尤其是退休基金購買中國資產，會感到自己將受到議員的傳召，或受到一定程度的公眾監督或董事會審查，那就會變得更具挑戰性。

她指出，當環球利率接近零時，中國具有更多投資者所沒有的選擇，「但當你不是一個相關領域投資基金，你只是問當環球利率上升時，可以做甚麼時」，她指出，在美國債息飈升之下，中國政府債息已不再提供緩衝。

Pimco：保持戒心

Pimco 太平洋投資管理亞洲固定收益董事總經理兼投資組合經理Stephen Chang表示，在幾年前開始，已減低中國的信貸投資，主要是對內地房地產發展商的胃納變差，以及發行量的下跌。

「我們變得更為防守性，以及更選擇性，相對於基準指數，我們配置得更少，對個別債券規模更為保守。」對於陷入困境的房地產商，「很難評估復甦價值，也很難預測房地產市場何時復甦。」

他指出，「即使見到中級風險的民營企業或非房地產企業有投資機會，亦只會在有充份緩衝之下，小試一下」。

他呼籲對被美國視為敏感的行業保持戒心，例如芯片行業及AI（人工智能）。「在這些風險下，我們會要求企業提供更高的收益溢價。」

記者：譚志偉