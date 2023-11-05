【股權收購】大眾書局、教育出版社母企大眾集團易手　獲港資倍哲資本收購大中華區等業務

▲ 大眾書局、教育出版社母企易手 獲港資倍哲資本收購大中華區等業務

擁有「教育出版社」及「樂思教育出版集團」等多個教育品牌的大眾集團（Popular Holdings）獲香港投資公司倍哲資本（ZQ Capital ）於上周三（11月1日）全面收購在新加坡、大中華地區、馬來西亞，以及北美地區的所有業務。惟大眾集團未有披露交易條款及作價。

據官網顯示，大眾集團亦有在台灣及英國營運，但目前未知收購是否包括這兩個地區。大眾集團在聲明指，集團股權變動不會影響人力資源政策，原有員工架構及薪酬福利將會維持。

大眾又指，大眾的核心價值、營運方式，以及服務將不會改變，並會在出版和書店業務之外，成為一個全面的教育服務提供商，探索中國大陸和東南亞的新興市場。

據外媒引述大眾發給馬來西亞供應商的信函指，大眾集團創辧人周星衢兒子、現為集團執行總裁週曾鍔決定退休。

擁有近百年歷史的大眾書局的前身是1924年在新加坡成立的正興公司，正興公司1935年併入世界書局，世界書局又在1994年併入大眾書局。

現時大眾主要業務包括零售、分銷，及出版等。出版業務方面較為港人熟識，旗下品牌包括出版多間小學使用課本《今日常識新領域》的「教育出版社」、出版學前兒童學習教材及書籍的「童樂園教育出版社」、出版補充練習的「樂思教育出版集團」等，並還有食譜出版社「香港海濱」、針對潮流趨勢和年輕人的「一丁文化」，以及「世界出版社」。

另外，，一度為港人熟識是大眾集團旗下的「大眾書局」品牌，於2020年，受累新冠疫情大流行令零售市道大受打擊，大眾書局結束全港16間分店。現時，「大眾書局」在新加等坡及馬來西亞仍有分店。

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編輯：袁諾曦