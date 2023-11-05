  • 27°C
香港時間 : 20231105日 (週日) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股權收購】大眾書局、教育出版社母企大眾集團易手　獲港資倍哲資本收購大中華區等業務

股市 18:35 2023/11/05

分享：

分享：

大眾書局、教育出版社母企易手　獲港資倍哲資本收購大中華區等業務

擁有「教育出版社」及「樂思教育出版集團」等多個教育品牌的大眾集團（Popular Holdings）獲香港投資公司倍哲資本（ZQ Capital ）於上周三（11月1日）全面收購在新加坡、大中華地區、馬來西亞，以及北美地區的所有業務。惟大眾集團未有披露交易條款及作價。

據官網顯示，大眾集團亦有在台灣及英國營運，但目前未知收購是否包括這兩個地區。大眾集團在聲明指，集團股權變動不會影響人力資源政策，原有員工架構及薪酬福利將會維持。

大眾又指，大眾的核心價值、營運方式，以及服務將不會改變，並會在出版和書店業務之外，成為一個全面的教育服務提供商，探索中國大陸和東南亞的新興市場。

據外媒引述大眾發給馬來西亞供應商的信函指，大眾集團創辧人周星衢兒子、現為集團執行總裁週曾鍔決定退休。

擁有近百年歷史的大眾書局的前身是1924年在新加坡成立的正興公司，正興公司1935年併入世界書局，世界書局又在1994年併入大眾書局。

現時大眾主要業務包括零售、分銷，及出版等。出版業務方面較為港人熟識，旗下品牌包括出版多間小學使用課本《今日常識新領域》的「教育出版社」、出版學前兒童學習教材及書籍的「童樂園教育出版社」、出版補充練習的「樂思教育出版集團」等，並還有食譜出版社「香港海濱」、針對潮流趨勢和年輕人的「一丁文化」，以及「世界出版社」。

另外，，一度為港人熟識是大眾集團旗下的「大眾書局」品牌，於2020年，受累新冠疫情大流行令零售市道大受打擊，大眾書局結束全港16間分店。現時，「大眾書局」在新加等坡及馬來西亞仍有分店。

相關文章：

【零售寒冬】大眾書局16分店全綫結業　非零售業務維持營運

編輯：袁諾曦

經濟 股權變動 香港 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【香港經濟】陳茂波：全年經濟增長預測將低於年初估算
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款