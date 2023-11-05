【加密貨幣】環保掘礦比特幣 Marathon Digital嘗試以堆填區沼氣供電

Marathon Digital（MARA）將在猶他州的試點項目中使用垃圾堆填區的沼氣來挖掘比特幣。這家比特幣礦工與初創公司Nodal Power合作，進行了一個環保的離網試點項目。

Marathon與Nodal Power在該項目上展開合作。Nodal Power於2022年11月推成立，使用美國東南部和德州的垃圾堆填區沼氣的發電。該公司在8月份的種子輪籌集了1300萬美元，用於營運兩個地點，其中一個包括一個數據中心。

Marathon Digital表示，該計劃旨在驗證其捕獲垃圾堆填區排放的沼氣、將其轉化為電力，然後使用該電力來為比特幣掘礦提供動力。” Marathon CEO Fred Thiel表示：如果試點項目的結果符合期望，我們將在擴大投資，並幫助垃圾堆填區營運商和其他人實現他們的環境目標。

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比特幣礦工正在積極尋求新的綠色發電解決方案。例如，Genesis Digital Assets Limited在今年8月，在瑞典建立了一個8兆瓦的水力發電設施。

Marathon Digital在10月底在阿聯酋首都阿布扎比附近的馬斯達爾市（Masdar City）開設了一個200兆瓦的浸沒冷卻設施。該公司在當月發布的一份報告中指出，在垃圾堆填區進行加密貨幣挖掘是可行的，對於礦工和垃圾堆填區業主，以及環境都有許多優勢。根據聯合國的數據，甲烷對環境的破壞性遠遠超過二氧化碳。

Marathon Digital報告稱，今年第二季度的盈利未達預期，盡管該該季挖掘了創紀錄的2,926枚比特幣。其第二季度收入同比增長228%，達到1.328億美元。

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