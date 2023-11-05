【加密貨幣】運用區塊鏈技術 英國滙豐將推代幣化黃金

據彭博報導，全球最大的貴金屬保管機構之一英國滙豐銀行，將區塊鏈技術引入價值13萬億美元的黃金市場，允許機構投資者將實物黃金，以數位代幣的形式在滙豐銀行的金庫中進行交易。

英國滙豐銀行將黃金打包成數位代幣，在區塊鏈中進行交易。全球外匯和商品合作夥伴關係與方案全球負責人Mark Williamson指，他們首先將黃金條的所有權代幣化，然後讓數位黃金在滙豐的單一經銷商軟體交易平台上進行交易。

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Williamson表示，區塊鏈技術更快速且不那麼繁瑣。這項技術將使得在平台上查找和監控投資者的黃金持有變得更加容易，每條金條的序列號都將永久記錄在區塊鏈上。大部分客戶將是機構投資者，但如果法規允許，倫敦滙豐預計，未來零售投資者也將使用這項技術直接交易實物黃金。

迄今為止，倫敦和全球的大部分黃金交易，歷史上一直是實物場外交易，數位化一直是一個期待已久的目標。在倫敦，近70萬條金條被存放在金庫中，讓區塊鏈技術進入市場，將簡化金融機構希望見證市場增長或演進的流程。

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