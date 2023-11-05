李顯龍明年11月前交棒黃循財 助對方勝下届大選

新加坡總理李顯龍周日（5日）宣布，將於明年11月前交棒給現任財長黃循財，並協助對方帶領執政人民行動黨在2025年大選勝出。

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李顯龍在年度人民行動黨頒獎禮和大會上，向過千名黨員發表演説。他曾表示希望在去年2月的70歲生日前辭職，但但新冠疫情打亂交棒計劃。

隨著新冠疫情結束，他形容交棒計劃已重回正軌，最近涉及部長和國會議員的爭議也不會推遲交棒時間表。

新加坡須在2025年11月舉行下屆大選。李顯龍指，黃循財與第四代團隊（4G）領袖已服務國家多年及承擔更大責任，正為掌舵國家做好充分準備。

因此他決定在下屆大選前交棒給黃循財，指只要是對方認為他能發揮作用的地方，他就會去。

他承諾以後將盡其最大努力幫助對方贏得下屆大選，並期望黃循財帶領國家發展，超越李顯龍與第三代團隊（3G）領袖的成就。

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李顯龍演説期間情緒激動，表示在成年後為國家服務是其巨大幸運和榮幸。他坦言在擔任總理近20年間，新加坡和人民行動黨經歷許多考驗和磨難當中已徹底改變。

但他表明有些事情永不改變，他們仍感受到為人民服務的呼召，請求民眾支持黃循財及其團隊，助他們贏得強而有力的授權，與他們合作將新加坡推向更高。

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責任編輯：鄭錦玲