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【以巴戰爭】聯合國：150萬加沙人流離失所 4成死者為兒童

環球政治 16:17 2023/11/05

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聯合國官員表示，以巴戰爭導致加沙（Gaza）地區150萬人流離失所，又形容加沙兒童面臨災難局勢，當地有超過4成遇難者為兒童。

【以巴戰爭】以軍再空襲加沙難民營 最少15死54人傷 【下一頁】

聯合國上周五（3日）透露，無家可歸的150萬加沙民眾當中，超過69萬人在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）或其他人道援助設施避難，包括醫院、教堂和學校。

該機構引述巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）任命的加沙衛生部數據指，加沙已有近 9,000人死亡及超過2.2萬人受傷，料有超過三分二人為婦孺。

聯合國發聲明，形容婦女、兒童和新生嬰兒在過去一個月以來，在加沙這片狹小的領土承受戰爭的負荷。

聲明提到加沙兒童面臨災難性局勢，指經歷近四周戰爭，加沙整體死難者當中超過4成人為兒童，約3,900兒童遇害，另有1,250人失蹤。

【以巴戰爭】直播結束僅半小時遇炸 加沙記者與11家人身亡 【下一頁】

其中風險最大者為戰爭期間出生的幼兒，聯合國指加沙估計有5萬名孕婦，但14家醫院和45 家診所因戰亂關閉，部分婦女被迫在避難所、寓所甚至街道廢墟分娩。

即使是醫院內的患者也面臨危險，因為當地物資即將耗盡，再加上衛生條件日益惡化，聯合國警告至少130名在保溫箱中的早產嬰兒面臨生命危險。

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責任編輯：鄭錦玲

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