【以巴戰爭】以軍再空襲加沙難民營 哈馬斯指最少38死

以色列軍繼續向加沙（Gaza）地區發動空襲，Jabalia難民營內聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）開設的學校遭到轟炸，加沙中部的Maghazi難民營也遇襲，據報38人死亡。

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）任命的加沙衛生部官員指，以軍炮彈於當地上周六（4日）中午襲擊UNRWA開設的Fakhoora學校，造成最少15人死亡及54人受傷。

今次為以軍自戰爭爆發以來，第三度對Jabalia難民營發動大規模襲擊，有數千加沙民眾因戰亂流離失所逃至該校避難。

半島電視台引述一名有4名家人死傷的倖存者指，事發時現場只有婦孺，與哈馬斯武裝分子沒有聯繫。

哈馬斯指以軍同日晚上襲擊加沙中部的Maghazi難民營，造成最少38人死亡及100人受傷。

同日上午，加沙城西部的納賽爾（Nasser）兒童醫院入口也遭到襲擊，當地媒體報告有平民傷亡。

加沙衛生部官員指，料有2,200人被埋在加沙倒塌建築物的廢墟下，包括1,250名兒童。

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當地媒體報道，以軍也襲擊加沙市Wafa醫院的發電機和太陽能電池板，導致醫院庭院起火，火勢數小時後才被撲滅。

土耳其國有阿納多盧通訊社指，以軍轟炸加沙南部Sabra地區的兩座清真寺，分別為Ali bin Abi Talib和Al-Istijabah清真寺。

卡塔爾多哈研究生研究所公共政策助理教授Tamer Qarmout認為，以軍將於本周展開進攻加沙行動次階段，因此希望所有平民撤離至南部，再於加沙境內發起戰術地面行動。

他認為以軍連番襲擊醫院、學校和民生設施，是為剝奪加沙北部平民的謀生手段，迫使平民盡快南下避難。

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責任編輯：鄭錦玲