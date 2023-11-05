▲ 【香港經濟】陳茂波：全年經濟增長預測將低於年初估算

財政司司長陳茂波於網誌表示，香港第三季經濟增長為4.1%，幅度較預期溫和，預期第四季訪港旅遊業和私人消費仍然會是本港經濟增長的主要動力，住戶收入持續改善，加上各項政府支持措施，會為本地消費帶來一定支持。不過，總體而言，由於首三季經濟的實際復甦力度稍遜預期，本周將發表的全年增長預測範圍將低於年初時的估算。

今年環球經濟復甦乏力，單邊主義和保護主義持續加劇，加上地緣政治局勢緊張，國際貨幣基金組織早前把全球經濟增長預測，由原來的3.5%下調到3.0%，並估計明年的增速會進一步放緩至2.9%。本港受累外圍整體氣氛持續疲弱、息口持續高企、金融市場表現等因素，也某程度限制了本地消費的反彈力度。

陳茂波認為未來我們必須繼續提升本港的競爭力，並透過科技的創新和應用，增添經濟動力。

陳茂波透露，上周金融科技周2023吸引了來自全球90個經濟體共3萬人參與。本周即舉行第二屆國際金融領袖投資峰會，主題為「駕馭複雜的環境」。會議匯聚全球金融領袖，亦有內地金融監管機構代表參與。會議將聚焦探討當前非常複雜的全球金融和投資環境下，如何應對影響深遠的趨勢和變化。

陳茂波認為，峰會將有多達300名來自全球頂尖金融機構的負責人出席，當中包括90位跨國金融集團董事長或行政總裁，他們除了可以親身來港了解香港全面復常的情況，以及香港的新優勢、新機遇外，亦可藉這次來港機會約見投資者和客戶，建立新的商業聯繫，並跟在港員工見面，便利他們更好利用香港這個高增值平台，助力發展其內地和亞洲區的業務。

【APEC】政府發稿稱李家超因日程事宜未能參與APEC會議 將由財政司陳茂波代為出席

【香港樓市】陳茂波：若非造成金融隱患 樓市由市場調節較合適

記者：譚志偉