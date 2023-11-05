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【股神業績】巴郡第三季虧損128億美元　營業利潤升41%　持現金破紀錄1570億美元

股市 10:08 2023/11/05

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【股神業績】巴郡第三季虧損128億美元　營業利潤升41%　持現金破紀錄1570億美元

股神巴菲特投資旗艦Berkshire Hathaway（美：BRK.A，巴郡）公布第三季業績，第三季虧損127.67億美元，包括投資及衍生工具虧損235.28億美元，以及營運收益107.61億美元，A股每股虧損8824美元，B股每股虧損5.88美元。由於缺乏投資選擇，巴邵持有現金1572億美元，超過2021年第三季的1492億美元紀錄。

巴郡期內回購11億美元股票， 由於股價升至歷史新高，A股每股高見566570美元，回購速度放慢，首9個月回購70億美元。

巴郡營業收入（包括保險、鐵路和公用事業等眾多全資業務的利潤）共107.61億美元，按年大升40.6%。由於債息飈升，巴郡大量買入至少5厘的美元短期國債，截至9月底止，持有1264億美元相關投資，去年底為930億美元。

投資虧損方面，巴郡第三季投資及衍生工具虧損235.28億美元，其中股權未變現的投資虧損241億美元，因有蘋果股價下跌，以及投資套現而錄得稅後收益5.6億美元。巴郡投資資產78%的合理值集中在5家企業，包括美國運通的226億美元、蘋果公司的1568億美元、美國銀行283億美元、可口可樂的224億美元，以及雪佛龍的186億美元。

如往常一樣，巴郡呼籲投資者不必理會股票的投資收益，「季度投資收益並沒有意義，相關數字亦誤導對會計準則缺乏認識的投資者」。

巴郡業務收入932.1億美元，按年增長21%，業務包括保險及鐵路。

巴郡第二季轉賺359億美元　次季淨沽出股票80億美元、所持現金逼新高

記者：譚志偉

美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 業績公布 巴菲特
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