【健康人生】最新研究：學習太極拳 改善帕金遜患者的運動功能

由上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院所進行的最新研究發現，太極拳可以改善帕金遜患者的運動功能、平衡能力和生活質量。

這項研究招募了一組帕金遜患者，其中一部分接受了太極拳訓練，另一部分則不進行任何運動。研究結果顯示，接受太極拳訓練的患者在運動功能方面表現較好，他們的步行能力和平衡能力得到改善。相比之下，未進行運動的患者的運動功能下降速度更快。

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除了運動功能的改善，太極拳還對帕金遜患者的非運動症狀有積極影響。研究發現，接受太極拳訓練的患者報告的生活質量更高，他們的睡眠品質也有所改善。此外，他們的記憶和思考能力也獲得了一定的提升。

盡管這項研究結果令人鼓舞，但需要注意的是，該研究存在一些限制。首先，研究組別沒有進行隨機分配，可能存在偏見。此外，研究範圍也相對較小。因此，需要進一步的研究來驗證這些結果。

襤管如此，太極拳作為一種低強度運動形式，具有較低的風險和易於學習的特點。它可以作為帕金遜治療計劃的補充，幫助改善患者的運動功能、平衡能力和生活質量。然而，在開始太極拳之前，患者應該咨詢醫生的建議，並在專業指導下進行訓練。

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