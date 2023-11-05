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【巨企消息】石油巨企進軍充電業務 英國石油向Tesla購1億美元充電器

環球政經 04:17 2023/11/05

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英國石油（BP）已同意從Tesla（TSLA）購買價值1億美元的電動車充電器。據BP的公告，這是Tesla首次向另一家公司出售充電器。

BP將於明年開始安裝這些充電器，但公告中並未提及具體數量。該公司正在購買250千瓦快速充電器，這種充電器通常被特斯拉稱為Superchargers。然而，這些充電器的外觀不會像其他特斯拉充電器那樣。它們將帶有BP Pulse商標，並將作為BP自家充電網絡的一部分使用。

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這些充電器將能夠為使用Tesla的NACS充電端口，或目前大多數非Tesla電動車常用的CCS充電端口的車輛提供電力，特斯拉對於此未作回應。

英國石油表示，這些充電器將安裝在BP擁有的各個地點，包括TravelCenters of America、Thorntons和Amoco等地。部分充電器還將安裝在第三方地點，例如赫茲中心，作為先前宣布的協議的一部分。

BP的電動車充電業務BP Pulse目前擁有2.7萬個充電點，並宣布了快速擴展計劃。

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撰文 : 龍瑞成

美股 汽車 電動車 石油 Tesla

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