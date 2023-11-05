【科技新知】輔助生殖技術突破 澳洲嬰兒透過創新CAPA-IVM方法誕生

最近，澳洲有一嬰兒出生，名叫Bonnie Loutas，她透過一種先進的輔助生殖技術受孕。這項革命性的技術被稱為體外成熟容積化（CAPA-IVM），相較於傳統的試管嬰兒（IVF）技術，這方法更簡便、經濟實惠。

新南威爾士大學的生育專家Bill Ledger對這一誕生感到興奮，他表示：我們都期待著見證這個寶寶誕生。婦女皇家醫院是全球僅有的6個提供CAPA-IVM的地點之一，這為澳洲首次通過這種方法懷孕的寶寶出生。

傳統的IVF治療需要在兩週內注射一系列荷爾蒙。如果一切順利，身體會釋放一個或多個卵子從卵泡中釋放出來，然後手術收集並在體外與精子結合。

然而，這種治療仍然存在缺點。首先，治療並不便宜，也不方便。此外，它也存在著風險，可能會過度刺激卵巢，導致疼痛和腫脹。

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CAPA-IVM技術則提供了一個更為簡單和便宜的解決方案。它允許卵子在體外成熟的過程中慢慢發展，從而減少了對荷爾蒙注射的需求和相關的不適感。這意味著更健康的卵子和更高的成功率，同時也減輕了夫婦們在治療過程中所面臨的壓力。

對於Bonnie的父母Leanna和Theo Loutas來說，CAPA-IVM的出現為他們帶來了新的希望。Leanna解釋說：當我得知CAPA-IVM時，我感到非常驚喜。相比起傳統的IVF，這個方法注射的時間更短，減少了身體的負擔和副作用。這使整個過程更加輕鬆和可行。

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