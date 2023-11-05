【加密貨幣】加密貨幣監管持續 PayPal自家穩定幣收到SEC傳票

PayPal（PYPL）於8月初推出PYUSD穩定幣後，最近表示已經收到了美國證券交易委員會（SEC），關於其美元穩定幣PayPal USD（PYUSD）的傳票。

SEC已向PayPal發送傳票，該傳票與其PYUSD穩定幣有關。PayPal在其第三季度財務報告中正式披露了此事，報告顯示該傳票於11月1日收到，要求PayPal提供某些文件。PayPal表示：我們正在配合SEC的要求進行合作。約3個月之後。該穩定幣由Paxos Trust發行，並由美元存款、短期國債和類似現金等支持。PYUSD基於以太坊區塊鏈，旨在處理數字支付和Web3。

根據Paxos的一位發言人的說法，PYUSD在推出後的兩個月內取得了成功，市值達到了1.5億美元，每日交易量接近270萬美元。

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PayPal USD的廣泛採用來自於Coinbase（COIN）、Crypto.com、Bitstamp和Kraken等主要交易所在其推出後不久將該穩定幣列入其平台。在9月份，PayPal宣布將PYUSD穩定幣整合到Venmo移動支付服務中，使用戶可以購買PYUSD並將其發送給朋友和家人。

除了在美國之外，PayPal還在其他國家推動加密貨幣項目。在10月31日，PayPal獲得了英國金融行為監管局的牌照，以在該國提供加密貨幣服務。

SEC對PayPal的最新行動再次證明，美國對於加密貨幣監管日益嚴格。該監管機構已對幾家最大的本土加密行業公司提起訴訟，包括對Coinbase交易所的持續訴訟。在2023年10月，SEC最終決定撤銷對Ripple的3年訴訟，Ripple是XRP幣的公司，XRP是市值最大的加密貨幣之一。

在2023年4月，Circle首席執行官Jeremy Allaire表示，美國監管機構對加密貨幣的打壓是導致Circle的美元穩定幣幣（USDC）市值下降的重要因素之一。

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