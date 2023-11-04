【加密貨幣】中本聰時代比特幣錢包重新活躍 引社群猜測

最近，有幾個自中本聰時代的比特幣錢包重新活躍起來，將它們的比特幣轉移到新的地址上。截至11月2日，自2017年11月以來一直休眠的，3個中本聰時代的比特幣巨鯨地址轉移了6,500個比特幣，價值約2.3億美元。中本聰時代的比特幣，是指早期階段產出的比特幣。

根據BitInfoCharts的數據，第一個錢包轉移了2,550比特幣，估計價值9,000萬美元。第二個地址轉移了約2,000 比特幣，價值7100萬美元，而第三個地址則轉移了約1,950比特幣，價值6900萬美元。

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這3個錢包有一個共同點：它們的最後一筆交易都是在2017年11月5日，距今已經近6年。因此，這些錢包錯過了比特幣的牛市和超過69,000美元的歷史最高價。這3個巨鯨錢包中的大部分比特幣可以追溯到2011年7月，並與比特幣挖礦池F2Pool有關，這表明它們可能是通過早期的比特幣挖礦累積的。當時比特幣的價格還不到15美元。

至於這3個錢包是否屬於同一個個人或實體尚未確定，但錢包的歷史和交易模式表明可能是這樣。這些自2011年時代的比特幣巨鯨地址最近恢復活動，並轉移比特幣到新的地址上，背後原因未知，引起社群猜測，有人認為，這些地址的持有人，因為個人理由，需要賣出手頭上的比特幣。

在2023年，有幾個超過10年歷史的比特幣鯨魚和地址從休眠中恢復活動，將比特幣轉移到新的地址上。今年7月，一個休眠了11年的錢包轉移了價值3,000萬美元的比特幣，而一個月後，即8月，一個中本聰時代的錢包將1,005比特幣轉移到新的地址上。

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