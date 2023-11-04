【大行點睇】廣發證券：中美政策底已現 港股「天亮了」 迎極佳配置時刻

廣發證券發表報告，指出海外政策底已現，中美政策底共振下，港股當前處於戰略機遇期極佳配置時點；判斷港股自去年11月開啟的牛市回調已經結束。

港股估值處歷史底部區域、美聯儲局轉鴿在即、中美政策底共振、港股對中美利差逆轉的敏感性更高、外資回補，建議重視港股「天亮了」戰略機遇期極佳配置時點。

報告指出，圍繞「美債底受惠」和「行業出清後期」有兩條線索：(1)中美利差收縮敏感：以恒生科技為代表的消費如醫藥、汽車、港股互聯網；(2)資本開支和庫存低位，收入改善的出清後期品種：消費電子鏈、半導體復甦鏈條、地產銷售鏈(白電/家居/消費建材)。

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報告指出，當前港股估值特徵基本與歷次底部區域類似：(1)5大指標完全符合底部特徵：股權風險溢價(中債)、港股沽空佔比處於歷史較高位，PE、PB、換手率均處於歷史底部區域；(2)6大指標已具備部分底部特徵：股權風險溢價(美債)受惠於美債利率下行，正快速改善，恒生指數日均漲跌幅、恒指偏離年綫幅度、恒指波幅、港股成交金額、南向資金流入均具備一定底部特徵。

至於外圍因素方面，聯儲局在11月1日議息會議暫停加息，會議整體表態偏鴿，10年期美債孳息率大幅回落，廣發證券判斷海外政策底已經出現：(1)會議表態看，美聯儲局開始強調金融環境收緊可能影響未來貨幣政策等，暗示加息周期提前結束可能性增加，12月暫停加息概率在會議後由69%上升至80%。

(2)美國第三季GDP經濟主要貢獻項在於消費，當前在超額儲蓄消耗至低位背景下可能弱化消費韌性。11月會議強調政策存在滯後性，暗示加息對經濟影響尚未完全體現。11月3日公布新增非農就業低於預期，10年期美債孳息率快速回落，在聯儲局傾向於實現經濟「軟著陸」下，廣發證券判斷海外政策底已經出現。

(3)廣發證券在10月8日的報告中指出，美債供需惡化是本輪利率上升的誘因之一，但11月再融資計劃對長端美債供給有所控制，顯示流動性影響已替代部分加息效果，進一步確認聯儲局開啟轉向。

(4)港股尤其是恒指科技股對美債利率的快速波動更敏感，因此港股在中美政策底共振中彈性更高！

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記者：李兆明