【黃金】美就業數據遜預期 金價曾升穿2000美元

10月份美國新增就業人數為15萬，低於預估的增加17萬人，也低於9月份的29.7萬。失業率上升至3.9%，預期為持平於3.8%。10月份平均時薪也低於預期，月度上漲0.2%，低於預期的0.3%增幅。

數據公布後，市場對聯儲局加息的憂慮減少，美債孳息率急跌，而美元亦轉弱，美滙指數跌穿105水平，最低見104.94。金價則走強，現貨金曾升至每盎司2,011美元。

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盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，對黃金持中性態度。在此之前，金價在10月份上漲近7%，這是自今年3月以來的最佳月度表現。

「黃金在上個月大漲近200美元後漲勢暫停，此前獲利回吐再次出現在每盎司2,000美元上方。在短時間內如此強勁的反彈，市場需要整固，但到目前爲止，調整相對較小，支持位在1,953美元。」

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記者：李兆明