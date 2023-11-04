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日富豪重金租意大利城市慶生 激嬲當地居民

環球社會熱點 17:47 2023/11/04

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日本富豪中島薰為慶祝73歲生日，不惜花重金租下位於意大利西西里島的巴勒莫市（Palermo），廣邀1,400名賓客到當地出席為期四日三夜的派對。但當地居民不滿他舉辦奢華派對，未經當局批准就租用劇院等多個重要地標。

【以巴戰爭】直播結束僅半小時遇炸 加沙記者與11家人身亡 【下一頁】

中島薰為慶祝生日租用多個地標，包括獲封意大利最大及歐洲第三大歌劇院的馬西莫劇院（Teatro Massimo）。

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他又大手筆租下Politeama劇院，甚至斥資3.7萬歐元繳付額外的定制座位費，以便客人可在劇院跳舞和用膳。

他更花費25萬歐元租下當地多間五星級酒店供賓客入住，由名廚準備宴會。

不過巴勒莫市部分居民就十分不滿中島薰的行為，要求官員交代中島薰怎會獲准一連租用幾個市內地標。

【以巴戰爭】以國繼續全力攻加沙 直至哈馬斯放人質 【下一頁】

西西里地區主席Renato Schifani也表示，同類大型活動應事前提交公共秩序委員會審議，但當局沒有提前召開會議。

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責任編輯：鄭錦玲

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