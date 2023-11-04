【國情解碼】社保基金：堅定看好國內股票長期配置價值 去年投資回報率0.33%

全國社會保障基金理事會發表《基本養老保險基金受托運營年度報告（2022年度）》顯示，2022年基本養老保險基金權益投資收益金額51.05億元（人民幣，下同），投資回報率0.33%；2022年末受托基本養老保險基金權益總額1.62萬億元。

社保基金會相關負責人表示，社保基金會始終堅定信心，保持戰略定力，堅定看好國內股票的長期配置價值，主動把握市場機會開展動態配置，逢低加倉，實現長期布局，為獲得長期較高收益打下基礎。

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同時，堅持固定收益類資產中長期戰略配置比例，在市場整體下行區間發揮其對收益的穩定器作用。

基本養老保險基金自2016年12月受托運營以來，累計投資收益額2,670.82億元，年均投資回報率5.44%。

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記者：李兆明