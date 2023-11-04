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【AI年代】OpenAI下周一舉行首次開發者大會 預計為ChatGPT推出重大更新

環球政經 17:01 2023/11/04

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ChatGPT製造商OpenAI將於下周一（6日）舉行首次開發者大會，市場預期將會公布ChatGPT的重大更新，可以使基於其人工智能（AI）模型構建軟件應用程式的成本更低，速度更快。

這些更新包括為使用AI模型的開發人員工具增加內存存儲。從理論上講，這可以將應用程序開發商的成本削減多達20倍，從而解決合作開發伙伴的一個主要擔憂，更順利地開發和銷售人工智能軟件來建立可持續的業務。

延伸閲讀：啟德海灣第一期首批208伙 入場約575萬起【下一頁

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此外，OpenAI還計劃推出新的工具，如視覺功能，這將使開發人員能夠構建具有分析和描述圖像能力的應用程序，潛在的使用場景包括娛樂、醫學等。

除了公布新的產品之外，該公司還可能微調其最先進的人工智能模型GPT-4的能力。此前該公司表示，該模型將於秋季推出。

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記者：李兆明

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