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【國情解碼】中國首10月地方債規模8.6萬億 較去年增1.2萬億 創歷史新高

股樓投資 16:50 2023/11/04

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《上海證券報》報道，專項債券信息網數據顯示，截至11月2日，今年以來地方債發行規模達到8.6萬億元（人民幣，下同），較去年全年增加1.2萬億元。

截至10月底，新增地方債全年發行工作基本完成。數據顯示，今年前10個月，新增地方債共發行4.3萬億元。其中，新增一般債發行6,571億元，發行進度為91.3%；新增專項債發行3.7萬億元，發行進度為92.5%。

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中共財政部數據顯示，今年首三季度，地方政府債券到期償還本金3.2萬億元，其中發行再融資債券償還本金近2.9萬億元，佔到期償還本金比重約89%。

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記者：李兆明

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