【以巴戰爭】直播結束僅半小時遇炸 加沙記者與11家人身亡

加沙(Gaza)連日遭遇空襲,巴勒斯坦電視台記者哈塔卜(Mohammed Abu Hatab)於加沙醫院外結束直播僅相隔半小時,就於寓所與11名家人被炸身亡。哈塔卜的同事報導其死訊時更激動指控外界不關心加沙災難,記者裝備也無法保障他們的安危。

哈塔卜當地周四(2日)晚上於加沙Nasser醫院外直播,30分鐘後回到寓所時因空襲,與11名家人一同遇難。

巴勒斯坦電視台記者巴希爾(Salman Al Bashir)報導哈塔卜的死訊時表現激動,指同事哈塔卜30分鐘前仍站在同一個地方,主播也一度落淚。

“Our colleague Mohammed Abu Hatab was standing here just half an hour ago. And now he has left us.”



A Palestinian reporter breaks down live on air after hearing a colleague and his family were killed in an Israeli airstrike.