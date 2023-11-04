【以巴戰爭】直播結束僅半小時遇炸 加沙記者與11家人身亡

加沙（Gaza）連日遭遇空襲，巴勒斯坦電視台記者哈塔卜（Mohammed Abu Hatab）於加沙醫院外結束直播僅相隔半小時，就於寓所與11名家人被炸身亡。哈塔卜的同事報導其死訊時更激動指控外界不關心加沙災難，記者裝備也無法保障他們的安危。

【以巴戰爭】以國繼續全力攻加沙 直至哈馬斯放人質 【下一頁】

哈塔卜當地周四（2日）晚上於加沙Nasser醫院外直播，30分鐘後回到寓所時因空襲，與11名家人一同遇難。

▼ 點擊圖片放大 +2

巴勒斯坦電視台記者巴希爾（Salman Al Bashir）報導哈塔卜的死訊時表現激動，指同事哈塔卜30分鐘前仍站在同一個地方，主播也一度落淚。

“Our colleague Mohammed Abu Hatab was standing here just half an hour ago. And now he has left us.”



A Palestinian reporter breaks down live on air after hearing a colleague and his family were killed in an Israeli airstrike.#FreePalestine🇵🇸#GazaUnderAttack!#SaveGazaChildren pic.twitter.com/ceMdq89sFq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 3, 2023

巴希爾憤怒地控訴：

我們不能再忍受了，我們作為受害者和烈士，變得筋疲力盡並等待死亡，我們一個接一個地死去，沒有人關心我們或加沙的大規模災難和罪行。

【以巴戰爭】布林肯抵以色列 商討減加沙平民傷亡措施 【下一頁】

他又脫下傳媒背心和頭盔，直言自己穿著的只是口號，根本無法保護記者。他表示這些裝備無法保護他們，而國際社會也不會保護他們。

以色列國防軍（IDF）表示，他們不知道部隊在哈塔布被殺的地方執行任務。巴勒斯坦電視台尚未證實，哈塔卜與其家屬被炸身亡是與以軍空襲直接相關。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲